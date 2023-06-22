22 июня
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Жизнь

Еловые побеги, нежное тесто и тыквенный крем. 5 рецептов нежных эклеров для гастрономических гурманов

Эклеры бывают не только шоколадными, клубничными и обычными. Нежные десерты могут быть с тыквой и даже с елью. Altapress.ru предлагает несколько рецептов от Beautiful food и не только, которые можно попробовать сделать дома и удивить своих близких.

Эклеры.
Эклеры.
unsplash.com

Еловые эклеры

Еловый эклер.
Еловый эклер.
vk.com/kolbasinafood

Ингредиенты для теста:

  • Вода — 200 мл;
  • Соль — 2,5 г;
  • Сахар — 7,5 г;
  • Масло сливочное — 92 г;
  • Мука пшеничная — 125 г;
  • Яйца — 3 шт.

Приготовление:

  1. Воду с сахаром и сливочным маслом довести до кипения, всыпать всю муку, заварить и перемешать, пока тесто не начнет отходить от стенок.
  2. Переложить тесто в миксер с насадкой “лопатка” и вымешивать, постепенно вводя яйца. Размешать тесто до гладкости и переложить его в кондитерский мешок.
  3. Сформировать 6-сантиметровые эклеры кондитерским мешком. Запекать в духовке 13 минут при 195 градусах.

Ингредиенты для начинки:

  • Молоко — 250 г;
  • Сливки 35% — 250 г;
  • Крахмал — 25 г;
  • Мука — 20 г;
  • Яйца — 2 шт.;
  • Сахар — 120 г;
  • Сливочное масло — 50 г;
  • Еловые побеги — 150 г.

Приготовление:

  1. Смешать ингредиенты для начинки, кроме сливочного масла и побегов, и взбить блендером.
  2. Нагреть массу и вмешать в нее венчиком масло.
  3. Готовый крем соединить с еловыми побегами, взбить блендером и оставить в холодильнике на 12 часов.

Начинить эклеры кремом, покрыть глазурью и посыпать молодыми еловыми иголками.

Эклер “Мокани”

Эклер “Мокани”.
Эклер “Мокани”.
vk.com/kolbasinafood

Ингредиенты для теста:

  • Молоко — 100 мл;
  • Вода — 100 мл;
  • Сливочное масло — 40г;
  • Масло виноградных косточек — 40 мл;
  • Соль — 2 г;
  • Мука — 100 г;
  • Яйца — 3 шт.

Приготовление:

  1. В кастрюле нагреть молоко, воду, сливочное масло, масло виноградных косточек и соль. Как только жидкость закипит, уменьшить нагрев до среднего и добавить всю муку сразу. На средней температуре подсушить тесто в течение одной минуты.
  2. Тесто переложить в миску миксера и перемешать насадкой “лопатка” в течение 10 минут до охлаждения. Постепенно добавить яйца и вымесить тесто до полной гладкости.
  3. Вылить тесто в рамку высотой 12 мм и равномерно распределить. Накрыть пленкой и убрать в морозильную камеру на 1 час.
  4. Нарезать тесто на восемь прямоугольников 2,5 см на 12,5 см.
  5. Разогреть духовку до 240 градусов, поставить эклеры и выключить духовку. Запекать так 20 минут, потом разогреть духовку до 190 градусов и выпекать эклеры еще 15 минут.

Ингредиенты для крема:

  • Сливки 35% — 360 г;
  • Кофе Sidamo — 50 г;
  • Молотый анис — 5 г;
  • Яичные желтки — 65 г;
  • Сахар — 50 г;
  • Желатиновая масса — 22 г (Вода/желатин 6 к 1).

Приготовление:

  1. Смешать кофе с анисом, добавить смесь в сливки и настаивать холодным способом. На следующий день процедить сливки и уравниваем массу до 360г.
  2. Сливки довести до кипения и вылить на желтки, растертые с сахаром. Поставить смесь на огонь и довести ее до 80 градусов, после чего добавить желатиновую смесь.
  3. Помешивать до полного растворения. Потом заготовку убрать в холодильник на 4 часа.

Мини-эклеры с начинкой из вареной сгущенки и сметаны

Мини-эклеры.
Мини-эклеры.
unsplash.com

Ингредиенты для теста

  • Мука — 130 г;
  • Масло сливочное — 100 г;
  • Яйца — 3-4 шт.;
  • Соль — 1 щепотка;
  • Сахар — 1 ч. ложка;
  • Вода — 200 мл.

Приготовление:

  1. В кастрюлю добавить воду, масло, соль и сахар. Поставить на огонь, довести до кипения и прогреть до растворения масла. Как только жидкость закипит, уменьшить нагрев до среднего и добавить всю муку сразу.
  2. Заварить и тщательно перемешать тесто, пока оно не начнет отходить от стенок кастрюли.
  3. Тесто переложить в миску и перемешать лопаткой в течение 10, постепенно добавляя яйца. Довести массу до полной гладкости.
  4. Сформировать эклеры и запекать 10 минут при 200 градусах.

Ингредиенты для крема:

  • Сметана — 2-3 ст. ложки;
  • Сгущенка варёная — 4-5 ст. ложек.

Приготовление:

  1. Сгущенку соединить со сметаной и взбить миксером.
  2. Наполнить эклеры кремом.

Эклер с кремом из тыквы

Эклер с тыквенным кремом.
Эклер с тыквенным кремом.
vk.com/kolbasinafood

Ингредиенты для теста:

  • Молоко — 170 г;
  • Вода — 170 г;
  • Сливочное масло — 170 г;
  • Мелкая соль — 5 г;
  • Мелкокристаллический сахар — 7 г;
  • Мука Т45 — 82,5 г;
  • Мука Т55 — 82,5 г;
  • Яйца — 210 г.

Приготовление:

  1. В кастрюле нагреть воду, молоко, масло, соль и сахар. Когда смесь закипит, всыпать сразу всю муку и быстро перемешивать лопаткой, пока тесто не начнет отставать от стенок кастрюли.
  2. Переложить тесто в миску миксера с насадкой “лопатка” и взбивать, пока тесто не остынет до 45 градусов.
  3. Медленно добавить взбитые яйца. Тесто должно получиться гладким и однородным. Сформировать эклеры.
  4. Разогреть духовку до 250 градусов, затем выключить ее и выпекать эклеры. Когда эклеры поднимутся, снова включить духовку на 160 градусов и выпекать еще 30 минут.

Ингредиенты для крема:

  • Молоко — 135 г;
  • Сливки 35% — 60 г;
  • Тыквенное пюре — 135 г;
  • Желтки — 55 г;
  • Мелкокристаллический сахар — 35 г;
  • Кукурузный крахмал с ванилином — 15 г;
  • Сливочное масло — 60 г, мягкое.

Приготовление:

  1. В сотейнике смешать молоко, сливки, тыквенное пюре и довести до кипения.
  2. В миске взбить желтки с сахаром и кукурузным крахмалом до получения светлой массы. После этого вылить горячую тыквенную смесь поверх желтков, постоянно взбивая венчиком.
  3. Вылить смесь обратно в сотейник и варить, постоянно помешивая, до загустения, после чего снять с огня и остудить крем. Далее постепенно вмешать кубики масла. Перед использованием крем подержать в холодильнике 2 часа.

Эклеры со взбитыми сливками

Эклеры.
Эклеры.
unsplash.com

Ингредиенты:

  • Вода — 250 мл;
  • Сливочное масло — 100 г;
  • Сахар — 1 ст. ложка;
  • Соль — 5 г;
  • Мука — 150 г;
  • Яйца — 4 шт.

Ингредиенты для крема:

  • Вареная сгущенка — 4-5 ст. ложек.
  • Взбитые сливки.

Приготовление:

  1. В кастрюле нагреть воду, молоко, масло, соль и сахар. Когда смесь закипит, всыпать сразу всю муку и быстро перемешивать лопаткой, пока тесто не начнет отставать от стенок емкости.
  2. Тесто переложить в миску и взбивать лопаткой, постепенно добавляя яйца.
  3. Сформировать эклеры и запекать в духовке 20-25 мин. при температуре 180 градусов. Готовые изделия наполнить кремом.
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