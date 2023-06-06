Сезонный плод: об идеальных и ядовитых абрикосах рассказала эксперт

Абрикос относится к полезным фруктам, но лучше знать меру.

Оптимальная доза в день составляет 200-300 граммов, уверена врач-терапевт Марина Константинова. Специалист рассказала, чем грозит употребление абрикосов, пишет Газета.Ru.

Каким должен быть

Идеальный плод — упругий, а не слишком мягкий или твердым, помятый или треснувший.

Витамины

И свежие, и сушеные плоды абрикоса содержат витамины группы B, С, Е, К, никотиновую кислоту, микроэлементы, необходимые для сердечно-сосудистой системы — 100 г абрикоса восполняет на 70% суточную дозу калия в организме. Являются антиоксидантом.

К тому же этот фрукт хорош для зрения, улучшает работу почек и желудка. Его полезно употреблять при мочекаменной болезни и нефритах.

В составе абрикосов — достаточно клетчатки, которая регулирует всасывание в кровь холестерина. И это далеко не все, чем абрикосы могут порадовать наш организм.

Косточки

Эксперт предупредила о наличии яда в абрикосовых косточках. Ядрышки могут иметь горьковатый вкус. Это зависит от степени зрелости абрикоса. Горький вкус придает амигдалин – источник синильной кислоты – органический яд. Он может вызвать отравление. И безопаснее отказаться от таких плодов.

Гибель

Ранее назвали смертельно опасные для детей косточки, от которых постоянно гибнут ребятишки. Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что косточки абрикоса и персика могут представлять смертельную опасность для детей.

"Синильная кислота может вызвать отравление вплоть до смерти. Ежегодно умирают дети, которые едят эти ядрышки, именно от отравления синильной кислотой летом", - подчеркнул доктор в эфире телеканала "Россия 1".

Также россиянам назвали три самых опасных орешка. Насчет одного можно не сильно беспокоиться.