17 мая 21°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Названы смертельно опасные для детей косточки, от которых постоянно гибнут ребятишки

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что косточки абрикоса и персика могут представлять смертельную опасность для детей, сообщает РИА «Новости».

Персики.
Персики.
СС0

Мясников напомнил, что в косточках абрикоса и персика содержится легкоподвижная ядовитая жидкость — синильная кислота.

«В детстве сами камнем эти косточки долбили, ели. Синильная кислота может вызвать отравление вплоть до смерти. Ежегодно умирают дети, которые едят эти ядрышки, именно от отравления синильной кислотой летом», — подчеркнул доктор в эфире телеканала «Россия 1»

Также напомнили про аллергию на персики. Кандидат биологических наук Екатерина Баранова отметила, что многие родители боятся давать детям этот фрукт.

«Если вы сварите персики или очистите шкурку и внутреннюю часть, где много белков, то аллергии вы не будете наблюдать», — посоветовала эксперт.

Ранее россиянам назвали три самых опасных орешка. Насчет одного можно не сильно беспокоиться.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость