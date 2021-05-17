Названы смертельно опасные для детей косточки, от которых постоянно гибнут ребятишки

Мясников напомнил, что в косточках абрикоса и персика содержится легкоподвижная ядовитая жидкость — синильная кислота.
«В детстве сами камнем эти косточки долбили, ели. Синильная кислота может вызвать отравление вплоть до смерти. Ежегодно умирают дети, которые едят эти ядрышки, именно от отравления синильной кислотой летом», — подчеркнул доктор в эфире телеканала «Россия 1»
Также напомнили про аллергию на персики. Кандидат биологических наук Екатерина Баранова отметила, что многие родители боятся давать детям этот фрукт.
«Если вы сварите персики или очистите шкурку и внутреннюю часть, где много белков, то аллергии вы не будете наблюдать», — посоветовала эксперт.
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