Россиянам назвали три самых опасных орешка. Насчет одного можно не сильно беспокоиться

Шубина отметила, что самые опасные орехи — арахис, миндаль и макадамия. К примеру, арахис часто заражен плесневыми грибами и поэтому содержит афлатоксин.

Из указанных орехов самый малодоступный с точки зрения цены и предложения — макадамия. Цены разнятся, однако примерная стоимость килограмма — 2 тыс. рублей, но со скидкой можно дешевле.

«Если говорить об опасности орехов, то на первое место я бы поставила арахис, или земляной орех, как его еще называют, так как нередко он содержит афлатоксин — это токсин, вырабатываемый плесневыми грибами, которыми часто заражен арахис. Он опасен тем, что является канцерогеном, он может вызывать задержку развития у людей и может снижать защитные силы организма, тем самым делая его более чувствительным к инфекции», — разъяснила диетолог.



Миндаль опасен тем, что это один «из самых частых аллергенов среди орехов». Макадамия — самый жирный и калорийный из всех видов этого плода.

Шубина также назвала самые полезные орехи — грецкие, кешью и фундук. Но только если есть их умеренно — 20−40 граммов в день.

«Грецкие — это чемпионы по содержанию омега-3 среди орехов. Второе место достанется кешью за самую низкую калорийность и за самое высокое содержание белка. Третье — фундук, он рекордсмен по содержанию магния — естественного антистрессового фактора», — пояснила она.

Ранее эксперты назвали самые доступные «суперпродукты» для продления жизни, при этом в списке оказался нежареный арахис.