Что мы знаем про 7 обезьян и одного лори из Барнаульского зоопарка

В Международный день обезьян altapress.ru рассказывает, какие милахи живут в Барнаульском зоопарке.

Яванские макаки

Они же крабоеды — спокойные и ручные приматы. Хвост у них достигает полуметра, лапы короткие. Шерсть серая с зеленоватым отливом, а на голове темный хохолок. Для них характерны светлые усы и бакенбарды.

Этот вид всеяден. А крабы не являются основным рационом этих обезьян, хоть они и умеют добывать пищу из воды.

В Барнаульском зоопарке живет целая семья яванских макак: Мася, ее муж Кирилл, их дочь Лили и еще одна малышка, родившаяся летом 2022 года.

яванские макаки в зоопарке «Лесная сказка». vk.com/zoo 22 яванские макаки в зоопарке «Лесная сказка». vk.com/zoo 22

Белоносая мартышка

Шумная и общительная древесная обезьяна. Живет в группах, состоящих из взрослого самца, нескольких самок и их потомства.

Отличительной особенностью вида является яркое белое пятно на носу. Мех у них мелко-пятнистый, от темно-оливкового до черно-серого сверху, а конечности, брюхо и хвост — черные.

Кира — единственная белоносая мартышка в зоопарке.

Белоносая мартышка в «Барнаульском зоопарке». vk.com/zoo 22 Белоносая мартышка в «Барнаульском зоопарке». vk.com/zoo 22

Справка Международный день обезьян отмечают ежегодно 14 декабря с 2000 года. Праздник появился как шутка среди студентов Мичиганского университета. Один из учащихся отметил его в календаре 14 декабря. «Прикол» перерос в традицию, а интернет сделал ее международной.

Зеленая мартышка

По размерам представители этого вида крупнее кошки. Особенность мартышек —длинные острые клыки как у самцов, так и у самок.

Стадо мартышек состоит из нескольких групп от двух до 11 особей. Самки, как правило, держатся вместе, а самцы ведут уединенный образ жизни.

В природе они живут до 20 лет, а в неволе — до 45 лет. В Барнаульском зоопарке проживает пара представителей этого вида — Фил и Чита.

Зеленые мартышки в зоопарке «Лесная сказка». vk.com/zoo 22 Зеленые мартышки в зоопарке «Лесная сказка». vk.com/zoo 22 Зеленые мартышки в зоопарке «Лесная сказка». vk.com/zoo 22

Лори

Лори тоже относятся к семейству приматов. У этих малюток густая и мягкая шерсть, серого или коричневого цвета, большие глаза и маленькие ушки. Хвосты короткие или совсем отсутствуют.

Бодрствует маленькая полуобезьянка ночью. Причем она никогда не прыгает, а только передвигается со скоростью черепахи. Зато хватка за деревья и сучья у них «железная». Живут такие крохи до 20 лет.

В Барнаульском зоопарке поживает только один толстый лори — Мася.