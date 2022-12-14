Что мы знаем про 7 обезьян и одного лори из Барнаульского зоопарка

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Яванские макаки
Они же крабоеды — спокойные и ручные приматы. Хвост у них достигает полуметра, лапы короткие. Шерсть серая с зеленоватым отливом, а на голове темный хохолок. Для них характерны светлые усы и бакенбарды.
Этот вид всеяден. А крабы не являются основным рационом этих обезьян, хоть они и умеют добывать пищу из воды.
В Барнаульском зоопарке живет целая семья яванских макак: Мася, ее муж Кирилл, их дочь Лили и еще одна малышка, родившаяся летом 2022 года.
Белоносая мартышка
Шумная и общительная древесная обезьяна. Живет в группах, состоящих из взрослого самца, нескольких самок и их потомства.
Отличительной особенностью вида является яркое белое пятно на носу. Мех у них мелко-пятнистый, от темно-оливкового до черно-серого сверху, а конечности, брюхо и хвост — черные.
Кира — единственная белоносая мартышка в зоопарке.
Справка
Международный день обезьян отмечают ежегодно 14 декабря с 2000 года. Праздник появился как шутка среди студентов Мичиганского университета. Один из учащихся отметил его в календаре 14 декабря. «Прикол» перерос в традицию, а интернет сделал ее международной.
Зеленая мартышка
По размерам представители этого вида крупнее кошки. Особенность мартышек —длинные острые клыки как у самцов, так и у самок.
Стадо мартышек состоит из нескольких групп от двух до 11 особей. Самки, как правило, держатся вместе, а самцы ведут уединенный образ жизни.
В природе они живут до 20 лет, а в неволе — до 45 лет. В Барнаульском зоопарке проживает пара представителей этого вида — Фил и Чита.
Лори
Лори тоже относятся к семейству приматов. У этих малюток густая и мягкая шерсть, серого или коричневого цвета, большие глаза и маленькие ушки. Хвосты короткие или совсем отсутствуют.
Бодрствует маленькая полуобезьянка ночью. Причем она никогда не прыгает, а только передвигается со скоростью черепахи. Зато хватка за деревья и сучья у них «железная». Живут такие крохи до 20 лет.
В Барнаульском зоопарке поживает только один толстый лори — Мася.