Что можно и нельзя делать в день Зосимы-пчельника. Народные приметы 17 января

17 января отмечается народно-христианский праздник — Зосима-пчельник. Он считается покровителем пчеловодов и бортников, поэтому именно ему молились о хорошем сборе меда. Приметы и традиции дня — в нашем материале.

Народные традиции 17 января

Подходят к концу Святки, и нечистая сила старается напоследок натворить как можно больше плохого. Поэтому в день Зосимы принято было гнать чертей. Мужчины и женщины надевали тулупы наизнанку и выходили на улицу, прихватив с собою кочерги. Во главе процессии несли горящую ветошь. Люди ходили от двора ко двору и кричали: «Выходи, нечистая сила!».

В это время «забивали черта» — колотили (в шутку) одного из мужчин, наряженного в лохматый тулуп. После этого разводили костер и праздновали победу над нечистой силой. Парни и девушки прыгали через огонь, чтобы укрепить здоровье и получить счастье.

Любопытные девицы, желая узнать будущее, выходили вечером на двор примечать звезды. Если Большая Медведица оказывалась справа, это означало, что святочные гадания на суженого непременно сбудутся. Если же перед собой девушка видела Млечный путь, это предвещало еще год жизни в ожидании жениха.

Гадали в этот день и на погоду. Чистое небо с полной луной предвещало сильное половодье. А если при безоблачном небе еще и морозно — значит, холода будут стоять еще долго.

Кот. Домашнее животное. СС0

17 января обязательно нужно поесть меда. Добавить его в блюдо или съесть ложечку сладкого лакомства с теплой водой. В день Зосимы-пчельника запрещено обижать животных. Это может навлечь болезнь на обидчика. В этот праздник, напротив, стоит баловать домашних любимцев.

Народные приметы 17 января