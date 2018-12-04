Что можно и нельзя есть в Рождественский пост 2018

Рождественский пост 2018: календарь питания
Во время Рождественского поста верующие не едят яйца, мясные и молочные продукты. Рыбу можно есть в определенные дни поста.
- 28 ноября — 19 декабря: по понедельникам можно есть горячую пищу без масла. В среду и пятницу положено сухоядение (овощи, фрукты, хлеб). Во вторник, четверг, субботу и воскресенье можно есть рыбу, крупы с растительным маслом.
- 19 декабря — 2 января: Рождественский пост становится строже. Рыбу можно есть только в субботу и воскресенье.
- 2 января — 6 января: период «предпразднества». Рыбу есть нельзя. Пищу с маслом едят только в субботу и воскресенье.
- 6 января — Сочельник. В этот день по традиции верующие держат самый строгий пост.
Эти правила — из монастырского устава. Обычные верующие, как правило, постятся менее строго.
Рождественский пост для мирян: что можно есть
По традиции, миряне исключают из пищи рыбу только в среду и пятницу, а также со 2 по 6 января.
Кроме того, обычные верующие традиционно не практикуют сухоядение, пишет журнал «Фома».
В чем суть Рождественского поста?
Рождественский пост — это не особая православная «диета». Это 40 дней для духовного роста, молитвы и добрых дел.
Отказ от развлечений и ограничения в еде — подготовка к Рождеству Христову. Верующие постятся, чтобы войти в праздник 7 января свободными от суеты и всего, что вредно для души.