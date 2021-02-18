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Жизнь

Что нельзя давать ребенку 18 февраля. Народные приметы на день Агафьи

18 февраля отмечено в народном календаре днем Агафьи. По-другому праздник называется: «Агафья-голодуха», «Голиндуха», «Агафья Скотница», Агаша-коровница. Рассказываем о народных приметах и традициях дня.

Коровы. Животноводство.
Коровы. Животноводство.
СС0

Народные традиции 18 февраля

На Руси святая Агафья почиталась как покровительница домашнего скота. Чтобы предохранить коров от падежа, крестьяне в этот день убирали хлев старыми лаптями, пропитанными дегтем. Говорили, что коровья смерть от них бежит без оглядки. С этой же целью совершали и другие действия. Например, вешали корове на рога куски хлеба или опахивали деревню сохой, в которую впрягали вдову (считалось, что такую борозду нечистая сила не может перешагнуть).

Коровьей смерти в этот день опасались не случайно. К Агафьиному дню в неурожайные годы обычно заканчивалось сено, и по хлевам начинал ходить мор — голодуха (отсюда второе название этой даты). Коровы, которым корма нужно было больше всего, страдали от голода в первую очередь.

С этим днем связано множество поговорок. В первую очередь о коровах: «Агафья-коровница, береги коров»; «Корова в тепле — молоко на столе»; «Корову бить — молока не пить»; «Избил дед бычка, да хватился молочка»; «Сметанку любить — коровку кормить».

Агафья (Агафия) считалась также заступницей от пожара. В день ее памяти освящали хлеб, который хранили в доме как надежное средство от «красного петуха». В случае пожара этот хлеб нужно было бросать либо в огонь, либо, наоборот, в чистое поле, в сторону от избы. Кроме того, на Агафью было принято поминать умерших родственников.

Зима, метель, снег.
Зима, метель, снег.
pixabay.com

В Агафьин день наблюдали за погодой: если было тепло, то и в ближайшем будущем холодов не предвиделось. В то же время мороз предвещал дружную весну, сухое и жаркое лето.

18 февраля нельзя ссориться с родными и оставлять дом неубранным. На Руси убирались накануне дня Агафьи. Еще в этот день мужчинам не стоит покидать дом. Иначе можно навлечь на себя беды и болезни. Нельзя поить молоком ребенка, которому не исполнился год.

Народные приметы 18 февраля

  • Морозы в этот день предвещают бурную весну, сухое и жаркое лето.
  • Если на улице морозно — лето будет сухим и теплым.
  • Нет снега — ждите засуху в летний период.
  • Если ударяет мороз — примета к тому, что, скорее всего, лето будет знойным.
  • Вода в реках и колодцах прибывает — к потеплению.
  • Кожаные вещи (ремни, хомуты, вожжи) стали более гибкими и мягкими — к снегопаду.
  • Лес стал темнее, будто почернел — к оттепели.
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