Что нельзя давать ребенку 18 февраля. Народные приметы на день Агафьи

Народные традиции 18 февраля

На Руси святая Агафья почиталась как покровительница домашнего скота. Чтобы предохранить коров от падежа, крестьяне в этот день убирали хлев старыми лаптями, пропитанными дегтем. Говорили, что коровья смерть от них бежит без оглядки. С этой же целью совершали и другие действия. Например, вешали корове на рога куски хлеба или опахивали деревню сохой, в которую впрягали вдову (считалось, что такую борозду нечистая сила не может перешагнуть).

Коровьей смерти в этот день опасались не случайно. К Агафьиному дню в неурожайные годы обычно заканчивалось сено, и по хлевам начинал ходить мор — голодуха (отсюда второе название этой даты). Коровы, которым корма нужно было больше всего, страдали от голода в первую очередь.

С этим днем связано множество поговорок. В первую очередь о коровах: «Агафья-коровница, береги коров»; «Корова в тепле — молоко на столе»; «Корову бить — молока не пить»; «Избил дед бычка, да хватился молочка»; «Сметанку любить — коровку кормить».

Агафья (Агафия) считалась также заступницей от пожара. В день ее памяти освящали хлеб, который хранили в доме как надежное средство от «красного петуха». В случае пожара этот хлеб нужно было бросать либо в огонь, либо, наоборот, в чистое поле, в сторону от избы. Кроме того, на Агафью было принято поминать умерших родственников.

Зима , метель , снег. pixabay.com

В Агафьин день наблюдали за погодой: если было тепло, то и в ближайшем будущем холодов не предвиделось. В то же время мороз предвещал дружную весну, сухое и жаркое лето.

18 февраля нельзя ссориться с родными и оставлять дом неубранным. На Руси убирались накануне дня Агафьи. Еще в этот день мужчинам не стоит покидать дом. Иначе можно навлечь на себя беды и болезни. Нельзя поить молоком ребенка, которому не исполнился год.

Народные приметы 18 февраля