Что нельзя делать 30 декабря. Народные приметы на Данилов день

30 декабря отмечается народно-христианский праздник — Данилов день. Иначе дата называется: «Данил», «Данила-зимоуказчик», «Данииловы сборы». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 30 декабря

На Руси в этот день девушки пытались получить от святого Даниила хоть каплю его прозорливости. Для этого на трёх лавровых листах писали имена трёх его друзей — Анания, Азария и Мисаила — и клали под подушку. Ночью должен был привидеться суженый.

Люди говорили:"Данила декабрь торопит", приближает Рождество и Новый год. «В Данилов день святым духом и ладаном запахло», — мерещилось самым нетерпеливым.

В этот день особое внимание уделяли огню. «Хозяйка печь топила, чтобы на два дня тепла хватило», — замечали люди. Ночью же разводили огромные костры, приговаривая: «Разгони, огонь, темноту, постращай стужу».

В народе верили, что во сне душа покидает тело, и если спящего резко разбудить или перевернуть на другой бок, человек может серьезно заболеть или лишиться памяти.

Нельзя было целовать и кормить грудью спящих младенцев — говорили, что это может привести к болезням и проблемам с развитием.

Также в этот день наши предки не пили воду до посещения бани. А утром клали в карман монетку, для привлечения материального благополучия.

30 декабря ни в коем случае нельзя будить человека. Согласно поверью, во время сна душа покидает тело и чтобы избежать неприятностей, спящего лучше не трогать. Женщинам запрещено заниматься рукоделием.

Народные приметы 30 декабря