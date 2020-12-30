Что нельзя делать 30 декабря. Народные приметы на Данилов день

Народные традиции 30 декабря
На Руси в этот день девушки пытались получить от святого Даниила хоть каплю его прозорливости. Для этого на трёх лавровых листах писали имена трёх его друзей — Анания, Азария и Мисаила — и клали под подушку. Ночью должен был привидеться суженый.
Люди говорили:"Данила декабрь торопит", приближает Рождество и Новый год. «В Данилов день святым духом и ладаном запахло», — мерещилось самым нетерпеливым.
В этот день особое внимание уделяли огню. «Хозяйка печь топила, чтобы на два дня тепла хватило», — замечали люди. Ночью же разводили огромные костры, приговаривая: «Разгони, огонь, темноту, постращай стужу».
В народе верили, что во сне душа покидает тело, и если спящего резко разбудить или перевернуть на другой бок, человек может серьезно заболеть или лишиться памяти.
Нельзя было целовать и кормить грудью спящих младенцев — говорили, что это может привести к болезням и проблемам с развитием.
Также в этот день наши предки не пили воду до посещения бани. А утром клали в карман монетку, для привлечения материального благополучия.
30 декабря ни в коем случае нельзя будить человека. Согласно поверью, во время сна душа покидает тело и чтобы избежать неприятностей, спящего лучше не трогать. Женщинам запрещено заниматься рукоделием.
Народные приметы 30 декабря
- Если за ночь на улице появилось много инея, то через неделю заметно потеплеет.
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Увидели, что лес потемнел и начал отражаться в плотных облаках, низко плывущих над землей — вскоре пойдет снег и на несколько суток станет пасмурно.
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Начавшаяся метель предвещает теплые летние месяцы с обилием пчел.
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На протяжении недели дует юго-западный ветер, значит, погода будет снежной, но теплой.
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Если при средней облачности наблюдаются небольшие прояснения, то установятся погожие дни.