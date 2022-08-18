Что нельзя делать на Евстигнея Житника: народные приметы на 18 августа

По народно-христианскому календарю 18 августа отмечается Евстигней Житник. О том какие народные приметы и обычаи сопровождают этот день — в материале altapress.ru.

На Руси на Евстигнея было принято заклинать жнивы, чтобы на них не поселилась нечистая сила. Кроме того, в этот день полагалось замесить ячменный хлеб из первого намолота. Также ели сырой лук с хлебом, солью и квасом. Считалось, что это придает телу здоровье, а лицу — свежий вид.

Что нельзя делать 18 августа

Нельзя в этот день оставлять открытыми кастрюли , сковороды , горшки с едой , нужно обязательно накрывать.

сковороды горшки с едой нужно обязательно накрывать. Сегодня запрещено пить сырые яйца. По поверьям , в них может прятаться нечистая сила.

в них может прятаться нечистая сила. Нельзя выходить на улицу в полночь — в это время по улицам бродят бесы и черти.

Не рекомендуется вести важные переговоры , заключать сделки. Даже проверенные временем люди склонны к обману , легко нарваться на мошенника.

заключать сделки. Даже проверенные временем люди склонны к обману легко нарваться на мошенника. Нельзя разговаривать во время работы — к непредвиденным неприятностям.

В поле нельзя петь песни , а также употреблять пищу — согласно приметам , в следующем году может быть неурожай.

а также употреблять пищу — согласно приметам в следующем году может быть неурожай. Нельзя делиться тайнами , секретами , хвалиться своими удачами и победами , жаловаться на судьбу , проблемы , неприятности , болезни.

Народные приметы на Евстигнея Житника