18 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Что нельзя делать на Евстигнея Житника: народные приметы на 18 августа

По народно-христианскому календарю 18 августа отмечается Евстигней Житник. О том какие народные приметы и обычаи сопровождают этот день — в материале altapress.ru.

Пшеница. Хлеб.
Пшеница. Хлеб.
CC0

На Руси на Евстигнея было принято заклинать жнивы, чтобы на них не поселилась нечистая сила. Кроме того, в этот день полагалось замесить ячменный хлеб из первого намолота. Также ели сырой лук с хлебом, солью и квасом. Считалось, что это придает телу здоровье, а лицу — свежий вид.

Что нельзя делать 18 августа

  • Нельзя в этот день оставлять открытыми кастрюли, сковороды, горшки с едой, нужно обязательно накрывать.
  • Сегодня запрещено пить сырые яйца. По поверьям, в них может прятаться нечистая сила.
  • Нельзя выходить на улицу в полночь — в это время по улицам бродят бесы и черти.
  • Не рекомендуется вести важные переговоры, заключать сделки. Даже проверенные временем люди склонны к обману, легко нарваться на мошенника.
  • Нельзя разговаривать во время работы — к непредвиденным неприятностям.
  • В поле нельзя петь песни, а также употреблять пищу — согласно приметам, в следующем году может быть неурожай.
  • Нельзя делиться тайнами, секретами, хвалиться своими удачами и победами, жаловаться на судьбу, проблемы, неприятности, болезни.

Народные приметы на Евстигнея Житника

  • День ясный, а к вечеру облака потяжелели и сгустились — ждите перемены погоды или дождя.
  • Дождевые черви выползают из земли — к ухудшению погоды и дождю.
  • Низкие облака, цепляющиеся за лес — пора в лес за грибами отправляться.
  • Козы и овцы вертят головами и прядут ушами, так что слышно хлопанье ушей — к плохой погоде.
  • Домашний скот сбивается в кучу — будет дождь.
  • Пена в реке появилась — дождь через день будет.
  • Какая погода на Евстигнея — такая в декабре будет.
  • На закате эхо далеко слышно — жарко будет. Эха не слыхать — дождь возможен.
  • Если в этот день дать часть урожая соседу — спина заболеть может.
  • Нельзя в поле есть, иначе в следующем году будет плохой урожай.
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость