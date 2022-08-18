Что нельзя делать на Евстигнея Житника: народные приметы на 18 августа

На Руси на Евстигнея было принято заклинать жнивы, чтобы на них не поселилась нечистая сила. Кроме того, в этот день полагалось замесить ячменный хлеб из первого намолота. Также ели сырой лук с хлебом, солью и квасом. Считалось, что это придает телу здоровье, а лицу — свежий вид.
Что нельзя делать 18 августа
- Нельзя в этот день оставлять открытыми кастрюли, сковороды, горшки с едой, нужно обязательно накрывать.
- Сегодня запрещено пить сырые яйца. По поверьям, в них может прятаться нечистая сила.
- Нельзя выходить на улицу в полночь — в это время по улицам бродят бесы и черти.
- Не рекомендуется вести важные переговоры, заключать сделки. Даже проверенные временем люди склонны к обману, легко нарваться на мошенника.
- Нельзя разговаривать во время работы — к непредвиденным неприятностям.
- В поле нельзя петь песни, а также употреблять пищу — согласно приметам, в следующем году может быть неурожай.
- Нельзя делиться тайнами, секретами, хвалиться своими удачами и победами, жаловаться на судьбу, проблемы, неприятности, болезни.
Народные приметы на Евстигнея Житника
- День ясный, а к вечеру облака потяжелели и сгустились — ждите перемены погоды или дождя.
- Дождевые черви выползают из земли — к ухудшению погоды и дождю.
- Низкие облака, цепляющиеся за лес — пора в лес за грибами отправляться.
- Козы и овцы вертят головами и прядут ушами, так что слышно хлопанье ушей — к плохой погоде.
- Домашний скот сбивается в кучу — будет дождь.
- Пена в реке появилась — дождь через день будет.
- Какая погода на Евстигнея — такая в декабре будет.
- На закате эхо далеко слышно — жарко будет. Эха не слыхать — дождь возможен.
- Если в этот день дать часть урожая соседу — спина заболеть может.
- Нельзя в поле есть, иначе в следующем году будет плохой урожай.