Что нельзя делать в Константинов день. Приметы и традиции 19 марта

Традиции Константинова дня
В старину люди выходили к колодцам и вытаптывали вокруг них круги. Ритуал помогал защитить источник воды от происков нечистого. Первый круг обязательно вытаптывал мальчик по имени Константин.
В этот день из колодца могли пить только его хозяева. К нему не подпускали других людей, так как ведьмы и колдуны, чтобы навести порчу, старались испить воды из чужого колодца — вода окажется порченой, будет насылать на домочадцев болезни.
Вода в колодцах, родниках и источниках, а также талая вода в этот день обладает целебной силой.
Если еще не прилетели ласточки, то их зазывали, пели песни-заклички, делали выпечку в виде птичек. Именно с прилётом ласточки начинается настоящая и теплая весна.
Что нельзя делать 19 марта
- Нельзя попусту тратить воду, набирать ее больше нужного, обходиться с ней неуважительно, тратить без меры, плескаться — это принесет неудачу.
- Нельзя пить из чужого колодца или из чужой чашки — в своем колодце вода пересохнет, начнутся проблемы с доходом.
- Возле колодца нельзя ругаться, выпивать, вести себя неподобающе — на живых из колодца смотрят умершие родственники.
- Мамам нельзя весь день проводить с ребенком, потому приглашали родственников или отводили ребенка к родственникам хотя бы на пару часов. В противном случае ребенок может вырасти эгоистичным и капризным.
- Нельзя мыть пол и стирать. В других работах, где необходима вода, необходимо тратить её максимально экономно.
Народные приметы в Константинов день
- По приметам, прилетает белый аист. Увидеть белого аиста сегодня — к удаче в текущем году.
- Дятел стучит — к долгому похолоданию.
- Вороны собираются в стаи и громко каркают — будет ненастная погода.
- Суставы крутит — к непогоде.
- Утром мороз — впереди будет ещё 40 заморозков.
- Трясогузка прилетела — весна окажется теплой.
- Днем стоит мороз — весна будет теплой, а лето жарким.
- Лед на реках тонет — к неурожайному году.
- Увидеть белого зайца, который не поменял шерстку с зимы — еще предстоят снегопады.
- Во время свадьбы пошел дождь — к слезам; сильный ветер — брак окажется несчастливым; светит солнце или тихо падает снег — семья окажется крепкой.
- Свадебный поезд, кортеж, авто переедет кошку или собаку — детей не будет.
- Облака плывут высоко и быстро — к хорошей погоде.
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