7 марта
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Жизнь

Что нельзя делать в Маврикиев день. Приметы и традиции 7 марта

7 марта — народный праздник Маврикиев день и церковный день памяти мучеников Маврикия и 70 воинов.

Ласточки и гнезда на Речном вокзале.
Ласточки и гнезда на Речном вокзале.
Анна Зайкова

Традиции в Маврикиев день

Считалось, что если весна ранняя, то именно на Маврикиев день начинают прилетать первые перелетные птицы. Если прилетели ласточки — год будет счастливым.

С этого дня начинались работы в поле, в саду, на огороде. Конечно, сажать растения еще очень рано, однако уже начинали привозить удобрение на поля. В наше время можно заняться тем же для огородов.

Если человек увидел, как грачи вьют гнезда — его постигнет неожиданная удача или счастье.

Кто первым увидел перелетных птиц, возвратившихся в родные края, тот в этом году будет счастлив.

Увидев ласточку, нужно умыться молоком — лицо будет молодым, свежим, чистым.

Грачи, птица, весна.
Грачи, птица, весна.
www.flickr.com/

Что запрещено делать 7 марта

  • Нельзя спать раздельно супругам, которые живут вместе меньше года — плохая примета, предвещает развод.
  • Нельзя зажигать свечи — к неприятностям.
  • Нельзя заниматься рукоделиями — к обману.
  • Нельзя утираться чужим полотенцем — чужие проблемы на себя забрать.
  • Нельзя гладить и стирать — к болезням и сложностям на бытовом уровне.
Белогорлый рогатый жаворонок.
Белогорлый рогатый жаворонок.
www.inaturalist.org, Михаил Новичков

Народные приметы в Маврикиев день

  • Солнце светит неясно — погода ухудшится.
  • Ласточки и другие перелетные птицы начинают прилетать — весна будет ранней, скоро наступит тепло.
  • Холодный день — лето будет сырым.
  • Жаворонок поет — к ранней весне.
  • Голуби воркуют — наступит тепло.
  • Заря золотистого или розового оттенка — погода весь день предстоит хорошая.
  • Солнышко яркое и припекает — лето будет зеленым, плодородным.
  • Хвойные деревья шумят — к теплу.
  • Снег, вьюга — к поздней весне.

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