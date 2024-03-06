6 марта
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Жизнь

Нельзя сажать и поливать растения. Приметы и традиции на Тимофея Весновея — 6 марта

6 марта — народный праздник Тимофей Весновей и церковное празднование Козельщанской иконы Божией Матери.

Весна. Цветы в горах.
Весна. Цветы в горах.
СС0

Традиции Тимофея Весновея

Преподобному Тимофею молятся от соблазнов, особенно любовных. Мужчины и женщины просят святого защитить их от соблазна измены, от настойчивых ухаживаний, а также чтобы любимые не смотрели на сторону.

Также Тимофею молятся об излечении болезней, изгнании из человека овладевших им злых духов.

6 марта будет неплохо купить новую обувь — будет крепкой, удобной, прослужит долго.

Выбросить старую обувь, одежду и ненужный хлам из дома — освободить место для удачи, привлечь на свою сторону благополучие. Взамен выброшенных вещей можно приобрести новые.

Пожилым людям желательно хотя бы ненадолго выйти из дома — для здоровья.

6 марта - хороший день, чтобы пригласить гостей или самому сходить в гости. Это послужит дружбе и крепким семейным узам.

Туфли, обувь.
Туфли, обувь.
pixabay.com/

Что запрещено делать в день Тимофея Весновея

  • Нельзя бросать начатое дело — к проблемам с новыми или старыми делами.
  • Нельзя сажать, пересаживать, удобрять, обрезать, поливать растения — будут слабыми, перестанут расти.
  • Нельзя на улице наступать на целлофановые пакеты и носовые платки — на них может быть порча.
  • Девушкам и женщинам можно покупать любую одежду, предметы и аксессуары, кроме нижнего белья. Одинокая девушка рискует остаться в одиночестве до самой осени, а замужняя или в отношениях - разругается со своей второй половинкой.
  • Нельзя ругаться, сквернословить, материться, чертыхаться, сыпать проклятиями — привлечь к себе внимание злых духов, для которых такой человек становится уязвимым.
  • Нельзя грустить, предаваться унынию — весь год в таком настроении пройдет.
  • Нельзя рубить березу и клен, ломать ветки этих деревьев — к болезни.
Семена.
Семена.
Открытые источники

Народные приметы 6 марта

  • Погода выдалась хорошей, теплой и солнечной — вся весна такой будет.
  • Сухой день — к стремительному потеплению.
  • На протяжении нескольких последних дней дует только западный ветер — погода будет сырой, дождливой.
  • Стаи ворон беспокойно вьются в небе — к перемене погоды.
  • Гроза и северный ветер — к поздней весне.
  • Гроза при южном или восточном ветре — весна будет скорой и теплой.
  • Снегопад или метель — скоро наступит тепло.
  • Ручьи — к ранней весне.
  • Высокие сугробы — к теплу.

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