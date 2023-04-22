22 апреля
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Жизнь

Что нельзя делать в Субботу Светлой седмицы. Приметы и традиции на 22 апреля

22 апреля проходит народный праздник Вадим Ключник и церковный Суббота Светлой седмицы. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Весеннее равноденствие. Цветы
Весеннее равноденствие. Цветы
ССО

Традиции в Субботу Светлой седмицы

Праздник называется Вадимом Ключником по той причине, что Православная церковь чтит память святого преподобномученика Вадима, архимандрита, который жил в IV веке.

В старину было принято отправляться к источникам (ключам, родникам) для того, чтобы их почистить после зимы. Из этих же ключей умывались и пили — для здоровья.

Если к этому моменту потеплело и в лугах появилась первая трава, то начинали выгон скота. Запасались продуктами, чтобы весь год прошел в сытости и проблем с деньгами не было.

Сон в ночь на 22 апреля может подсказать, как уберечь себя и свое здоровье. В связи с этим, во сне вы можете увидеть себя со стороны, и таким образом понять свои главные проблемы, с которыми нужно разобраться в первую очередь.

Рожденные в этот день очень организованные и предприимчивые, способны просчитывать шаги и действия наперед.

Нередко такие люди кажутся одиночками, но происходит это не из-за того, что они закрытые от всего мира и не любят людей, а потому, что постоянно находятся на пути к успеху, занимаются своими делами.

Весна. Цветы в горах.
Весна. Цветы в горах.
СС0

Что нельзя делать в Субботу Светлой седмицы

  • Нельзя стричься, окрашивать волосы, посещать парикмахерские или салоны красоты — привлечь неприятности.
  • Нужно как можно внимательнее относиться к воде, обращаться с ней бережно. Пролить воду в такой день — беды на семью навлечь, к печали.
  • Нельзя врать, обманывать, предавать, разводить о ком-то сплетни — самому от такого же придётся пострадать.
  • Нельзя задумывать недоброе, делать зло, продумывать план мести или мстить — такие мысли и поступки навредят человеку, вернутся к нему самому.
  • Не полагалось мести в доме веником — здоровье и благополучие вымести.
  • Нельзя есть из посуды, на которой есть сколы и трещины — к несчастью.
  • Нельзя пользоваться чужими полотенцами и носовыми платками — чужие слезы можно на себя перенять.
  • Нельзя двоим или большему количеству людей одновременно смотреть в одно зеркало — один будет любим и окажется счастлив, а другой будет много страдать.
  • Чужие вещи и аксессуары нельзя надевать и носить — можно свою судьбу поменять в худшую сторону.
  • После захода солнца нельзя в долг давать — вернуть отданное будет крайне сложно.
  • Свободным девушкам нельзя на подоконнике сидеть — долго не удастся найти жениха и выйти замуж.
  • Нельзя дарить бесполезные подарки — такими же бесполезными окажутся умения, знания и опыт.
  • На столе нельзя стелить или оставлять скатерть с дыркой или дырками — притянет в дом бедность.
  • Нельзя делать крупные приобретения — быстро придут в негодность, сломаются, испортятся.
Цветы.Солнце. Лето.
Цветы.Солнце. Лето.
СС0

Народные приметы в Субботу Светлой седмицы

  • Звездное небо — к урожаю пшеницы.
  • Пасмурное небо — будет много сорняков.
  • Ветер — к хорошему урожаю.
  • Иней или туман — лето подарит хороший урожай.
  • На закате облака окрасились в красноватые оттенки — завтра будет ветер.
  • Одуванчики зацвели — к стабильному теплу.
  • Во время дождя на лужах образуются пузыри — к затяжным осадкам.
  • Восходящее солнце белого цвета — перед дождём.
  • Сороки летают высоко — день предстоит сухой.
  • У березы много сока — к дождливому лету.

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