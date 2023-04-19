Главный бухгалтер — не баланс,

Не сальдо, даже не отчеты.

И не карьерный чей-то шанс,

Не семинары до зевоты.



Это прекрасный человек.

И женщина. Всегда красива.

Порой, как солнце или снег,

Непредсказуема на диво!



Желаем вам всего того,

Что сами вы себе хотите.

Пусть будет вам всегда легко,

Любимы будьте и любите!

Бухгалтеру главному честь и хвала

За то, что мудрейшая Вы голова —

Сосчитано все и разложено точно,

Все данные есть, если нужно вдруг срочно!



Желаем Вам жить и в успехе купаться,

И перед налоговой не прогибаться.

Ведь четность и советь — Ваш главный девиз,

И Вы выступаете снова на бис!



Здоровья Вам много и счастья в придачу,

Пускай нерешенной не будет задачи,

Семейного счастья, любви и добра,

От всех уваженья, вниманья, тепла!