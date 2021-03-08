Что нельзя делать женщинам на день Поликарпа. Народные приметы 8 марта

8 марта отмечается народно-христианский праздник — день Поликарпа. Другие названия дня: «Поликарп», «Кислые девки». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан праздник.

Народные традиции 8 марта

На Руси в этот день незамужние девушки грустили и прибирали свои платья. «Убирай, девка, сундуки, закрывай наряды», — говорили в народе. Ведь если свадьбу не сыграли до масленой, то дальше ждали уже конца весны.

Впрочем, девицы времени зря не теряли и пытались привлечь женихов. Для этого использовались разные обряды.

Например, девушки дожидались появления молодого месяца, а увидев его, вертелись на правой пятке, приговаривая: «Млад месяц, увивай около меня женихов, как я увиваюсь около тебя». Также незаметно от всех вметали сор с улицы в избу, шепча при этом: «Гоню я в избу свою молодцов, не воров. Наезжайте ко мне женихи с чужих дворов».

Особые поговорки были на Поликарпа о сороках. Говорили: «С этого дня сорока гостей не прочит, вперед свахи к дому не летит»; «Сорока в лесу за гнездо принялась»; «Пора сорокам в лес убираться, а тетеревам выступать с запевками».

Наблюдали за поведением этих птиц: если сорока лезет под стреху — быть вьюге. Действительно, возвращение холодов было вполне возможно. Это отражено в поговорке: «Март месяц любит куролесить, морозом гордится и на нос садится».

Пара. Отношения. Поцелуй. СС0

Существует поверье, что женщина, которой в этот день тайно подарил цветы поклонник, через некоторое время влюбится без оглядки. Причем, ее чувства окажутся взаимными.

8 марта незамужним девушкам не следует отмечать эту дату в женской компании. В противном случае ей долго не удастся найти своего суженого и выйти замуж.

Народные приметы 8 марта