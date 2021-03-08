Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 марта -7°C
Жизнь

Что нельзя делать женщинам на день Поликарпа. Народные приметы 8 марта

8 марта отмечается народно-христианский праздник — день Поликарпа. Другие названия дня: «Поликарп», «Кислые девки». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан праздник.

Урожай. Женщина в поле.
Урожай. Женщина в поле.
СС0

Народные традиции 8 марта

На Руси в этот день незамужние девушки грустили и прибирали свои платья. «Убирай, девка, сундуки, закрывай наряды», — говорили в народе. Ведь если свадьбу не сыграли до масленой, то дальше ждали уже конца весны.

Впрочем, девицы времени зря не теряли и пытались привлечь женихов. Для этого использовались разные обряды.

Например, девушки дожидались появления молодого месяца, а увидев его, вертелись на правой пятке, приговаривая: «Млад месяц, увивай около меня женихов, как я увиваюсь около тебя». Также незаметно от всех вметали сор с улицы в избу, шепча при этом: «Гоню я в избу свою молодцов, не воров. Наезжайте ко мне женихи с чужих дворов».

Особые поговорки были на Поликарпа о сороках. Говорили: «С этого дня сорока гостей не прочит, вперед свахи к дому не летит»; «Сорока в лесу за гнездо принялась»; «Пора сорокам в лес убираться, а тетеревам выступать с запевками».

Наблюдали за поведением этих птиц: если сорока лезет под стреху — быть вьюге. Действительно, возвращение холодов было вполне возможно. Это отражено в поговорке: «Март месяц любит куролесить, морозом гордится и на нос садится».

Пара. Отношения. Поцелуй.
Пара. Отношения. Поцелуй.
СС0

Существует поверье, что женщина, которой в этот день тайно подарил цветы поклонник, через некоторое время влюбится без оглядки. Причем, ее чувства окажутся взаимными.

8 марта незамужним девушкам не следует отмечать эту дату в женской компании. В противном случае ей долго не удастся найти своего суженого и выйти замуж.

Народные приметы 8 марта

  • Воробьи гнезда вьют — холодов больше не будет.
  • Услышать стук дятла — к поздней весне.
  • Зяблик закричал — к заморозкам.
  • Туманный день — к сырому лету.
  • Если на Поликарпов день лёд не сошел, то рыбалка весной будет плохая.
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость