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Жизнь

Что необходимо сделать на Матрону зимнюю: народные приметы 22 ноября

22 ноября отмечается народно-христианский праздник Матрона зимняя. По-другому его называют Матрены зимние, Матрёна наставница, Зимний день и Матрона ноябрьская. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Заморозки. Первый снег.
Заморозки. Первый снег.
СС0

Народные традиции 22 ноября

Наши предки говорили, что с Матрёны зима встает на ноги, и морозы прилетают от железных гор. По приметам в этот день судили о погоде на ближайшие дни. Иней сулил морозы, а туман — оттепели.

На Матрёну у хозяек было принято заваривать лечебные травы и коренья, которые собирались в конце лета и осенью. К этому времени они, как правило, уже хорошо высыхали.

22 ноября в деревнях перебирали вещи и, те, что стали маленькими, отдавали бедным и нищим людям. Это день, когда необходимо избавиться от ненужных вещей, особенно тех, которые вышли из употребления.

На Матрёну даже большие любители алкоголя старались не употреблять ничего спиртного. Считалось, что в этот день «пьяному очень легко позабыть вход в избу и околеть от мороза на улице».

Алкоголь.
Алкоголь.
unsplash.com

Народные приметы 22 ноября

  • Если 22 ноября иней виден невооруженным взглядом, то в следующем году уродится овес.
  • Если иней затянул деревья — быть лютым морозам.
  • Если на Матрёну начался дождь, то будущий урожай пшеницы будет богатым.
  • Гуси гуляют по льду — жди оттепели.
  • Приснившийся на Матрёну сон сбудется в полдень следующего дня.
  • Если день начинается большим туманом, то ожидай оттепель.
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