Что необходимо сделать на Матрону зимнюю: народные приметы 22 ноября

Народные традиции 22 ноября
Наши предки говорили, что с Матрёны зима встает на ноги, и морозы прилетают от железных гор. По приметам в этот день судили о погоде на ближайшие дни. Иней сулил морозы, а туман — оттепели.
На Матрёну у хозяек было принято заваривать лечебные травы и коренья, которые собирались в конце лета и осенью. К этому времени они, как правило, уже хорошо высыхали.
22 ноября в деревнях перебирали вещи и, те, что стали маленькими, отдавали бедным и нищим людям. Это день, когда необходимо избавиться от ненужных вещей, особенно тех, которые вышли из употребления.
На Матрёну даже большие любители алкоголя старались не употреблять ничего спиртного. Считалось, что в этот день «пьяному очень легко позабыть вход в избу и околеть от мороза на улице».
Народные приметы 22 ноября
- Если 22 ноября иней виден невооруженным взглядом, то в следующем году уродится овес.
- Если иней затянул деревья — быть лютым морозам.
- Если на Матрёну начался дождь, то будущий урожай пшеницы будет богатым.
- Гуси гуляют по льду — жди оттепели.
- Приснившийся на Матрёну сон сбудется в полдень следующего дня.
- Если день начинается большим туманом, то ожидай оттепель.