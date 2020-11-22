Что необходимо сделать на Матрону зимнюю: народные приметы 22 ноября

22 ноября отмечается народно-христианский праздник Матрона зимняя. По-другому его называют Матрены зимние, Матрёна наставница, Зимний день и Матрона ноябрьская. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 22 ноября

Наши предки говорили, что с Матрёны зима встает на ноги, и морозы прилетают от железных гор. По приметам в этот день судили о погоде на ближайшие дни. Иней сулил морозы, а туман — оттепели.

На Матрёну у хозяек было принято заваривать лечебные травы и коренья, которые собирались в конце лета и осенью. К этому времени они, как правило, уже хорошо высыхали.

22 ноября в деревнях перебирали вещи и, те, что стали маленькими, отдавали бедным и нищим людям. Это день, когда необходимо избавиться от ненужных вещей, особенно тех, которые вышли из употребления.

На Матрёну даже большие любители алкоголя старались не употреблять ничего спиртного. Считалось, что в этот день «пьяному очень легко позабыть вход в избу и околеть от мороза на улице».

Алкоголь. unsplash.com

Народные приметы 22 ноября