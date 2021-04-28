Что ни в коем случае нельзя есть 28 апреля. Народные приметы на Пудов день

Народные традиции 28 апреля
В этот день пчеловоды осматривали пасеки и омшаники, проверяли: здоровы ли пчелы, хорошо ли пережили зиму. Если весна была ранней, и к концу апреля появлялись первые цветы, ульи вынимали и выставляли на свежий воздух.
«На день святого Пуда вынимай пчел из-под спуда», — говорили знающие люди. А все остальные соглашались: «У кого медок и маслице — у того и праздничек».
На Пуда обычно распускали почки калина и рябина. Из них в старину готовили целебные настои. Говорили также, что рябина обладала способностью исцелять от зубной боли.
Для этого нужно было подойти к дереву и погрызть его, приговаривая: «Рябина, рябина, вылечи мои зубы, а не вылечишь — я тебя всю изгрызу». Был и другой вариант заговора: «Рябина, рябина, возьми мою зубную болезнь, отныне и до веку не буду тебя есть».
Однако, после этого употреблять ягоды с дерева было уже нельзя, иначе боль могла вернуться.
28 апреля запрещается есть куриные яйца и блюда из них, в противном случае начнутся проблемы со зрением и болезни глаз. Не рекомендуется в этот день вытряхивать матрасы и подушки, иначе можно вытрясти свое счастье. Также не стоит никому давать в долг. Эти деньги не вернут.
Народные приметы 28 апреля
- Рыба плещется в пруду — пришло время для рыбалки;
- Солнце в этот день ярче обычного светит — это к дождю;
- Если грибы увидел сегодня, которые отличаются от обычных — это признак хороших новостей;
- Солнце в этот день то горячо печет, то нет, это значит, что летом будут дожди;
- Если снег еще в этот день лежит — лето будет прохладным;
- Дождь пошел — погода летом будет хорошая;
- Заря красная — будет ветреная погода;
- Если сильно ветрено в этот день, скоро погода будет хорошей;
- Стаю птиц увидал — к хорошему;