Что ни в коем случае нельзя есть 28 апреля. Народные приметы на Пудов день

28 апреля отмечено в народном календаре пудовым днем. Другие его названия: «Святой Пуд», «День пасечника». Народные традиции и приметы даты — в материале altapress.ru.

Народные традиции 28 апреля

В этот день пчеловоды осматривали пасеки и омшаники, проверяли: здоровы ли пчелы, хорошо ли пережили зиму. Если весна была ранней, и к концу апреля появлялись первые цветы, ульи вынимали и выставляли на свежий воздух.

«На день святого Пуда вынимай пчел из-под спуда», — говорили знающие люди. А все остальные соглашались: «У кого медок и маслице — у того и праздничек».

На Пуда обычно распускали почки калина и рябина. Из них в старину готовили целебные настои. Говорили также, что рябина обладала способностью исцелять от зубной боли.

Для этого нужно было подойти к дереву и погрызть его, приговаривая: «Рябина, рябина, вылечи мои зубы, а не вылечишь — я тебя всю изгрызу». Был и другой вариант заговора: «Рябина, рябина, возьми мою зубную болезнь, отныне и до веку не буду тебя есть».

Однако, после этого употреблять ягоды с дерева было уже нельзя, иначе боль могла вернуться.

Рябина. Анна Зайкова

28 апреля запрещается есть куриные яйца и блюда из них, в противном случае начнутся проблемы со зрением и болезни глаз. Не рекомендуется в этот день вытряхивать матрасы и подушки, иначе можно вытрясти свое счастье. Также не стоит никому давать в долг. Эти деньги не вернут.

Народные приметы 28 апреля