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Жизнь

Что ни в коем случае нельзя делать 2 декабря: народные приметы на Авдея Радетеля

2 декабря отмечается народно-христианский праздник Авдей Радетель. По-другому его называют Авдей, Авдеев день, День Авдея Радетеля. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Зима. Снег.
Зима. Снег.
СС0

Народные традиции 2 декабря

Наши предки в этот день проводили обряд «запирания» своего дома от нечистой силы. Для этого обходили все жилище и постукивали по косякам обухом топора. Топор, коса, серп, нож считались хорошими оберегами от происков нечистой силы. Люди надеялись, что после такого обряда вся нечисть, что пряталась в доме от морозов, должна была исчезнуть.

Также народ защищался от бесовской силы крестным знамением, молебнами, молитвами, святой водой, заговорами и троекратным чтением апокрифа «Сон Богородицы».

На Авдея опасались выходить на улицу. Наши предки говорили: «Метель дорогу перенимает, в щели земные, в трещины лихие болезни загоняет». Люди старались сидеть дома, поближе к теплой печке, и пить горячие напитки, чтобы уберечь себя от простуды.

Чай.
Чай.
unsplash.com/

В этот день старались обязательно выпивать травяной чай. Но вместе сахара туда клали мед.

2 декабря ни в коем случае нельзя ссориться и спорить. Нельзя также и выбрасывать остатки еды со стола.

Народные приметы 2 декабря

  • Ясный день — к морозам, пасмурный — к теплу.

  • Намело большие сугробы — в следующем году быть хорошему урожаю.

  • Вечернее небо розовое, даже багряное — будет снегопад.

  • Лес зашумел — Авдей оттепели ведёт.

  • Вербы на Авдея плачут — к метелям.

  • Скот бодается — к метелям.

  • Снежный день с сильным ветром — жди длительную зиму и холодную весну.

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