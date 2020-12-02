Что ни в коем случае нельзя делать 2 декабря: народные приметы на Авдея Радетеля

2 декабря отмечается народно-христианский праздник Авдей Радетель. По-другому его называют Авдей, Авдеев день, День Авдея Радетеля. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 2 декабря

Наши предки в этот день проводили обряд «запирания» своего дома от нечистой силы. Для этого обходили все жилище и постукивали по косякам обухом топора. Топор, коса, серп, нож считались хорошими оберегами от происков нечистой силы. Люди надеялись, что после такого обряда вся нечисть, что пряталась в доме от морозов, должна была исчезнуть.

Также народ защищался от бесовской силы крестным знамением, молебнами, молитвами, святой водой, заговорами и троекратным чтением апокрифа «Сон Богородицы».

На Авдея опасались выходить на улицу. Наши предки говорили: «Метель дорогу перенимает, в щели земные, в трещины лихие болезни загоняет». Люди старались сидеть дома, поближе к теплой печке, и пить горячие напитки, чтобы уберечь себя от простуды.

В этот день старались обязательно выпивать травяной чай. Но вместе сахара туда клали мед.

2 декабря ни в коем случае нельзя ссориться и спорить. Нельзя также и выбрасывать остатки еды со стола.

Народные приметы 2 декабря