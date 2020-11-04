Что нужно сделать незамужней девушке 4 ноября: народные приметы на День Казанской Богоматери

Народные традиции 4 ноября
К этому дню на Руси старались закончить любые работы, которые были связаны со строительством.
В этот день хозяйки встречали мужчин, которые возвращались с далеких заработков. Женщины убирались в доме, готовили вкусные блюда и накрывали столы.
Наши предки считали 4 ноября самым благоприятным днем для заключения брака. Говорили, что пара, сыгравшая в этот день свадьбу, будет жить долго и счастливо. Союз будет крепким, а в доме всегда будет материальный достаток.
Незамужние девушки на Казанскую проводили специальный обряд. Рано утром нужно было пойти в берёзовую рощу, найти лист, покрытый инеем, и посмотреть в него словно в зеркало. Считалось, что этот простой ритуал поможет привлечь женихов.
Все верующие сегодня посещают службу в храме и молятся перед святым образом Богородицы.
Народные приметы 4 ноября
- На Казанскую добрые люди в даль не ездят — выедешь на колесах, а приехать впору на полозьях.
- Что Казанская покажет, то и зима скажет.
- Дождь пойдет — все луночки нальет, а снег пойдет — все дороги заметет.
- Если в этот день пойдет дождь, ожидают скорого наступления зимы.
- На Казанскую ясный день — к похолоданию.
- Если утром туман — ростепелям еще быть.