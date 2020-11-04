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Жизнь

Что нужно сделать незамужней девушке 4 ноября: народные приметы на День Казанской Богоматери

4 ноября отмечается народно-христианский праздник День Казанской Богоматери. По-другому его называют Казанская. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Березы. Закат. Река
Березы. Закат. Река
СС0

Народные традиции 4 ноября

К этому дню на Руси старались закончить любые работы, которые были связаны со строительством.

В этот день хозяйки встречали мужчин, которые возвращались с далеких заработков. Женщины убирались в доме, готовили вкусные блюда и накрывали столы.

Наши предки считали 4 ноября самым благоприятным днем для заключения брака. Говорили, что пара, сыгравшая в этот день свадьбу, будет жить долго и счастливо. Союз будет крепким, а в доме всегда будет материальный достаток.

Незамужние девушки на Казанскую проводили специальный обряд. Рано утром нужно было пойти в берёзовую рощу, найти лист, покрытый инеем, и посмотреть в него словно в зеркало. Считалось, что этот простой ритуал поможет привлечь женихов.

Все верующие сегодня посещают службу в храме и молятся перед святым образом Богородицы.

Березы. Россия.
Березы. Россия.
СС0

Народные приметы 4 ноября

  • На Казанскую добрые люди в даль не ездят — выедешь на колесах, а приехать впору на полозьях.
  • Что Казанская покажет, то и зима скажет.
  • Дождь пойдет — все луночки нальет, а снег пойдет — все дороги заметет.
  • Если в этот день пойдет дождь, ожидают скорого наступления зимы.
  • На Казанскую ясный день — к похолоданию.
  • Если утром туман — ростепелям еще быть.
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