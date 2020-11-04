Что нужно сделать незамужней девушке 4 ноября: народные приметы на День Казанской Богоматери

4 ноября отмечается народно-христианский праздник День Казанской Богоматери. По-другому его называют Казанская. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 4 ноября

К этому дню на Руси старались закончить любые работы, которые были связаны со строительством.

В этот день хозяйки встречали мужчин, которые возвращались с далеких заработков. Женщины убирались в доме, готовили вкусные блюда и накрывали столы.

Наши предки считали 4 ноября самым благоприятным днем для заключения брака. Говорили, что пара, сыгравшая в этот день свадьбу, будет жить долго и счастливо. Союз будет крепким, а в доме всегда будет материальный достаток.

Незамужние девушки на Казанскую проводили специальный обряд. Рано утром нужно было пойти в берёзовую рощу, найти лист, покрытый инеем, и посмотреть в него словно в зеркало. Считалось, что этот простой ритуал поможет привлечь женихов.

Все верующие сегодня посещают службу в храме и молятся перед святым образом Богородицы.

Березы. Россия. СС0

Народные приметы 4 ноября