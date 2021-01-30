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Жизнь

Что обязательно нужно испечь 30 января. Народные приметы на день Антона

30 января отмечается народно-христианский праздник — Антон Перезимник. По-другому день называется: «Антонина — половина», «Антонина Перезимняя». Рассказываем о традициях и приметах даты.

Снег идет. Зима. Метель.
Снег идет. Зима. Метель.
СС0

Народные традиции 30 января

День Антона-перезимника называли еще днем Антонины-половины. И то, и другое означало, что половина зимы позади («Пришла Антонина — зиме половина»), а впереди уже светит весна. Правда, теплой погоде в этот день верить не советовали. «Перезимник обнадежит, обтеплит, а потом обманет — все морозом стянет»; «Хитер Антон со всех сторон», — говорили по этому поводу в народе. Кроме того, подмечали: если небо заволакивается тучами — к метели.

В этот день принято было печь толокняные колобки, которые символизировали солнце. Для этого толокно смешивали с пшеничной мукой, добавляли сливочное масло, яйца и соль. Все это смешивали с молоком и, замесив тесто, лепили из него небольшие булочки.

Также на Антона-перезимника следовало отваживать порчу. Для этого поперек тропинки, ведущей во двор, проводили черту острым серпом. Считалось, что таким образом можно «отсечь» порчу.

В день Антона нельзя прясть, шить и вязать. На Руси считали, что в 30 января эти дела приведут к болезни детей. По этой же причине запрещается готовить бобы и чечевицу. Женщинам рекомендуется испечь хлеб. Если раздать его родным, то это послужит защитой от бед и болезней.

Хлеб.
Хлеб.
открытые источники в интернете

Народные приметы 30 января

  • Оттепель предвещает раннюю весну и хороший улов рыбы.
  • Если ночью облачно — будет хороший урожай зерновых.
  • Идет снег — весна поздней будет.
  • Если белки собираются в одном дупле, то морозы будут долгими и сильными.
  • Громко щебечут синицы утром — похолодает скоро.
  • Крот из норы вылез — в мае холода ударят.
  • Ясное небо и лунная ночь — будет мало урожая.
  • Длинные сосульки висят — урожайный год на корнеплоды будет.
  • Если в этот день девушка укололась до крови, то ее суженого будут звать Антоном.
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