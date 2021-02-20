Что обязательно нужно приготовить 20 февраля. Народные приметы на день Луки

Народные традиции 20 февраля
На Руси в день Луки было принято печь пироги. Естественно, с луком. Семья, как правило, съедала только часть их, а остальное раздавали нищим — «на счастье». Считалось, что все отданное вернется сторицей.
Также на Луку поминали усопших предков. По этому поводу говорили: «Живы родители — почитай, умерли — поминай».
Кроме того, этот день считался самым подходящим для приготовления целебных снадобий из кореньев. Особые свойства на Луку обретала лапчатка — трава, листочки которой напоминают крест. В народе ее называли «могущницей», то есть растением, в котором заключена большая сила. От этого слова произошло второе название праздника.
Следили на Луку и за погодой. К примеру, полуденный ветер сулил урожай яровых. А вот редкое природное явление — зимний гром в этот день считалось нехорошим знаком. Это означало, что сенокос будет очень плохим.
20 февраля нужно готовить пироги с луком и луковый суп и делиться блюдами с друзьями, соседями. А вот надевать одежду зеленого цвета не стоит. Иначе могут быть неприятности в личной жизни. Еще нельзя делать покупки. Они будут неудачными.
Народные приметы 20 февраля
- В полдень ветрено — хороший будет урожай яровых;
- Гром гремит — к плохому сенокосу;
- Багряный закат — к холодному лету;
- Сизые облака — к потеплению.