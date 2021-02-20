Что обязательно нужно приготовить 20 февраля. Народные приметы на день Луки

20 февраля отмечается народно-христианский праздник — день Луки. Другие названия даты: «Лука», «Поминальный день». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 20 февраля

На Руси в день Луки было принято печь пироги. Естественно, с луком. Семья, как правило, съедала только часть их, а остальное раздавали нищим — «на счастье». Считалось, что все отданное вернется сторицей.

Также на Луку поминали усопших предков. По этому поводу говорили: «Живы родители — почитай, умерли — поминай».

Кроме того, этот день считался самым подходящим для приготовления целебных снадобий из кореньев. Особые свойства на Луку обретала лапчатка — трава, листочки которой напоминают крест. В народе ее называли «могущницей», то есть растением, в котором заключена большая сила. От этого слова произошло второе название праздника.

Следили на Луку и за погодой. К примеру, полуденный ветер сулил урожай яровых. А вот редкое природное явление — зимний гром в этот день считалось нехорошим знаком. Это означало, что сенокос будет очень плохим.

Пирожки. открытые источники

20 февраля нужно готовить пироги с луком и луковый суп и делиться блюдами с друзьями, соседями. А вот надевать одежду зеленого цвета не стоит. Иначе могут быть неприятности в личной жизни. Еще нельзя делать покупки. Они будут неудачными.

Народные приметы 20 февраля