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Жизнь

Что обязательно нужно приготовить 20 февраля. Народные приметы на день Луки

20 февраля отмечается народно-христианский праздник — день Луки. Другие названия даты: «Лука», «Поминальный день». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Мороз. Зима.
Мороз. Зима.
СС0

Народные традиции 20 февраля

На Руси в день Луки было принято печь пироги. Естественно, с луком. Семья, как правило, съедала только часть их, а остальное раздавали нищим — «на счастье». Считалось, что все отданное вернется сторицей.

Также на Луку поминали усопших предков. По этому поводу говорили: «Живы родители — почитай, умерли — поминай».

Кроме того, этот день считался самым подходящим для приготовления целебных снадобий из кореньев. Особые свойства на Луку обретала лапчатка — трава, листочки которой напоминают крест. В народе ее называли «могущницей», то есть растением, в котором заключена большая сила. От этого слова произошло второе название праздника.

Следили на Луку и за погодой. К примеру, полуденный ветер сулил урожай яровых. А вот редкое природное явление — зимний гром в этот день считалось нехорошим знаком. Это означало, что сенокос будет очень плохим.

Пирожки.
Пирожки.
открытые источники

20 февраля нужно готовить пироги с луком и луковый суп и делиться блюдами с друзьями, соседями. А вот надевать одежду зеленого цвета не стоит. Иначе могут быть неприятности в личной жизни. Еще нельзя делать покупки. Они будут неудачными.

Народные приметы 20 февраля

  • В полдень ветрено — хороший будет урожай яровых;
  • Гром гремит — к плохому сенокосу;
  • Багряный закат — к холодному лету;
  • Сизые облака — к потеплению.
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