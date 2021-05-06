Почему 6 мая нельзя есть мясо? Народные приметы на день Юрия Вешнего

Народные традиции 6 мая
С Юрьева дня начинались активные полевые работы. На те поля, которые были засеяны ранее, выходили служить молебны, нивы окропляли святой водой.
Существовало множество поговорок на тему земледельческого труда: «Егорий с теплом, а Никита с кормом»; «Яровое сей на Егория»; «Сей рассаду до Егория — будет щей вдоволь».
Наблюдали крестьяне и за погодой — по ней можно было делать выводы о будущем урожае. «На Егория мороз — будет просо и овес», — говорили в народе.
Особой силой обладала так называемая «юрьевская роса». Она появлялась ранним утром; в это время нужно было выйти на луг и покататься по траве, чтобы стать сильным и здоровым. Считалось, что если выгнать на рассвете скотину на луг веткой вербы, то это пойдет ей на пользу.
Так и говорили: «На Юрия роса — не надо коням овса». Однако юрьевские росы могли причинить и вред домашним животным. Если кто-то хотел зла хозяевам, он мог собрать росу, намочить в ней холст, а затем накинуть на скотину. Результатом такого обряда станет то, что у коров пропадет молоко, а телята ослепнут.
В Егорьев день скот называли именинником. Его всячески обихаживали, чистили, кормили лучше, чем обычно. Также запрещалось что-либо делать из шерсти, даже просто брать в руки шерстяные нитки.
Чествовали на Юрия и пастухов. После того как скотину выгоняли на луга, их угощали яичницей, одаривали тканями и деньгами. На этом празднике веселилась вся деревня.
6 мая запрещается есть мясо. По примете, это могло навредить домашнему хозяйству. По этой же причине не ссорились с пастухами и во всем им помогали.
Еще под запрет попадают шумные посиделки и праздники. Так как по преданию в этот день почитали память погибших воинов.
Народные приметы 6 мая
- Сильный дождь на Юрия — много травы вырастет.
- Комары 6 мая в стаи сбиваются — жди потепления в ближайшее время.
- Выступила роса — будет хороший урожай проса. Если идет снег или град, на деревьях заметен иней — гречиха уродится. Дождь предвещает, наоборот, неурожай гречки, но отличный урожай хлеба.
- Ясное, безветренное утро 6 мая — ранние посевы будут удачными, и можно будет собрать богатый урожай. Если погода сначала была плохая, но в течение дня улучшилась — удачными будут поздние посевы.
- Дует южный ветер — будет богатый урожай. Северный ветер 6 мая предвещает ранние заморозки осенью.