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Жизнь

Что обязательно нужно сделать 9 ноября: народные приметы в день Зарока на Параскеву

9 ноября отмечается народно-христианский праздник Зарок на Параскеву. По-другому его называют Обеты, Несторы, День преподобного Нестора Летописца. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Тишина.
Тишина.
СС0

Народные традиции 9 ноября

В ночь с 9 на 10 ноября женщины давали обет выполнить нелегкую работу в глубоком молчании. Давая зарок на Параскеву, женщина могла, к примеру, дать обет за сутки сшить рубаху, чтобы исполнилось ее желание или близкого ей человека отпустила болезнь.

Выполнение обета было святым долгом. Если человек не выполнял принятый обет, он навсегда мог потерять доброе мнение окружающих.

Если в дом приходило несчастье, нужно было дать зарок и выполнить его в полном молчании, а на следующее утро пойти в церковь и помолиться святой Параскеве, попросить ее помощи. В этом случае беда должна была уйти.

Церковь. Религия. Витраж
Церковь. Религия. Витраж
СС0

Народные приметы 9 ноября

  • Если поутру на ветках деревьев лежит иней — жди мороза.
  • Если утром стелется туман — оттепель не за горами.
  • Если гусь заходит на лед, значит, зима еще не скоро придет.
  • Собака уличного содержания весь день ходит сонная — к ненастью.
  • Если обещанное не выполнить, то несчастье будет.
  • Туман утром — жди оттепели.
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