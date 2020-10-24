Что обязательно нужно сделать 24 октября: народные приметы на Филиппову канитель

Народные традиции 24 октября
В этот день на дорогах появлялась распутица и грязь. Но это не отменяло выполнение обязательных дел по хозяйству. 24 октября наши предки отвозили зерно на мельницу для помола на муку или крупу. Путь до мельницы часто оказывался нелегким из-за слякоти. Такое состояние дорог наши предки называли канителью. Отсюда и название праздника.
На Руси важное значение дню придавали снег и лед. По снегу судили о будущих прибылях: если он лег на сырую землю, но не растаял, весной можно было надеяться на хороший доход. Утренний снегопад на Филиппов день предвещал студеную зиму.
Если к этому времени замерзли реки, то нужно было обязательно пройти по льду. Наши предки считали, что это предвещало улучшение в денежных делах.
Народные приметы 24 октября
- На Филиппов день выглянула ясная луна — быть морозу.
- Если луна в этот день прячется за тусклой дымкой и сухие листья не опали с деревьев, то жди ненастья.
- Если в этот день утром идет снег, то зима будет суровой и морозной.
- Туман опускается — будет оттепель.
- Если ветер дует с севера, жди холодов.
- Курица раньше обычного залезла на насест — быть морозу.
- Если мыши и кроты больше обычного запасают корма, зима будет злой.