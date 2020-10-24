Что обязательно нужно сделать 24 октября: народные приметы на Филиппову канитель

24 октября отмечается народно-христианский праздник Филиппова канитель. По-другому его называют Филиппов день и День Филиппа. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 24 октября

В этот день на дорогах появлялась распутица и грязь. Но это не отменяло выполнение обязательных дел по хозяйству. 24 октября наши предки отвозили зерно на мельницу для помола на муку или крупу. Путь до мельницы часто оказывался нелегким из-за слякоти. Такое состояние дорог наши предки называли канителью. Отсюда и название праздника.

На Руси важное значение дню придавали снег и лед. По снегу судили о будущих прибылях: если он лег на сырую землю, но не растаял, весной можно было надеяться на хороший доход. Утренний снегопад на Филиппов день предвещал студеную зиму.

Если к этому времени замерзли реки, то нужно было обязательно пройти по льду. Наши предки считали, что это предвещало улучшение в денежных делах.

Замерзший водоем. Лед. СС0

Народные приметы 24 октября