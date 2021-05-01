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Жизнь

Что обязательно нужно сделать в день Кузьмы Огородника. Народные приметы 1 мая

1 мая отмечается народно-христианский праздник — день Кузьмы Огродника. У даты есть и другие названия: «Кузьма», «Косма», «Кузьмин день», «Огородник». Народные традиции и приметы дня — в материале altapress.ru.

Огород.
Огород.
СС0

Народные традиции 1 мая

Этот день посвящен кукушке: в это время она начинает куковать в лесах и рощах. С этой птицей было связано несколько примет: если кукушка закуковала — пора сеять лен; кукушка кукует на сухом дереве — к заморозку. Также считалось, что если кукушка летает по деревне — быть пожару.

На Кузьму (Косму) традиционно сеют морковь и свеклу. Интересно, что посадкой и прополкой овощей на Руси занимались женщины. И не только потому, что эта работа была легче, чем, например, пахота.

Считалось, что все, посаженное мужчиной, пойдет в цвет, а плода не даст. Копая грядки, приговаривали: «Пришел Кузьма — заглянул в погреба, лопату взял — у избы землю вскопал».

Перед посевом крестьянки шли утром к тайным родникам, которые назывались обетными студенцами, и смачивали семена в воде, а на дно источника бросали медные монеты. По другому обычаю, семена полагалось вымачивать в речной воде в течение трех утренних зорей.

Делать это нужно было непременно скрытно, иначе урожай будет худой — ведь завистливый глаз много вреда может принести. Люди говорили: «Чужой глаз завистлив, а зависть, что ржавчина — весь урожай поедом поест». А если сам съешь хотя бы одно семечко из приготовленных к посадке — все выросшие овощи пожрет червяк.

О предстоящей погоде судили по разным приметам. Теплое начало мая было верным знаком того, что в конце месяца начнутся холода, и наоборот. По этому поводу говорили: «На Кузьму в рубашке пахать — в шубе сеять».

Кабачок. Забор. Огород
Кабачок. Забор. Огород
СС0

Если же май выдавался холодным — год обещал быть плодородным. Хороший урожай предвещали и обильные дожди. Кстати, первым дождиком смачивали волосы, чтобы они росли густо, как майская трава.

Человеку, рожденному в день Кузьмы, полагалось быть добрым огородником, заботиться об овощах, над грядками спину гнуть. В этом случае судьба у него сложится удачно.

Чтобы ближайшее будущее было счастливым и беззаботным, 1 мая нужно провести шумно и весело. Если в этот день грустить, все лето придётся страдать: от несчастной любви, отсутствия денег, рухнувших планов.

Не рекомендуется играть в азартные игры. Фортуна в этот день не сработает. Проводить много времени в постели тоже не стоит. Так можно проспать удачу.

Народные приметы 1 мая

  • Слышно кукушку — будет тепло.
  • Черемуха начинает цвести — похолодает.
  • Зацвела рябина — к теплу.
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