Что ни в коем случае нельзя делать в Степанов день. Народные приметы 9 января

9 января отмечается народно-христианский праздник — Степанов день. По-другому он называется: Праздник пастухов, Степаны зимние, Святой Степан. Рассказываем, с какими приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 9 января

На Руси этот день был примечателен тем, что пастухи заключали договора с крестьянами, у которых была скотина. С той поры сохранилось несколько пословиц: «Степанов день пастуха год кормит»; «В пастухи наймешься — вся деревня у тебя в долгу»; «На святого Степана каждый себе пан».

Кроме пастухов в Степанов день чествовали и лошадей. Их было принято поить из серебряной посуды. Также по углам двора ставили осиновые колья. Чтобы ведьмы не могли подойти к дому и хлеву.

Еще в этот день девушки «хоронили» свои печали. Для этого в определенном месте устанавливали «чашу пагубную». Девушки, подходя по очереди, сливали в нее воду из принесенных с собой сосудов, и как если бы смывали тоску с сердца.

Также продолжались Святки — время веселья и шумных игр. Молодые люди ходили по домам, поздравляли всех с праздниками и пели песни, желая односельчанам щедрого года и хорошего урожая.

Угощались в этот день «колядками» — маленькими пирожками из пресного теста с разными начинками, а также медовыми пряниками. Обязательным атрибутом праздника были фигурки из теста в виде коров, овец и пастухов. Ими украшали стол и дарили родным.

В Степанов день обычно нанимались на работу, а также могли расторгнуть прошлый договор, если что-то работника не устраивало. Нанимателю запрещалось отказывать работнику в его просьбе. Иначе с его хозяйством может приключиться какая-то беда.

9 января запрещено пользоваться режущими инструментами. Наши предки в этот день не резали хлеб, а ломали. Женщинам нельзя шить и вязать.

Лошади. Белый конь СС0

Народные приметы 9 января