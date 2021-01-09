Что ни в коем случае нельзя делать в Степанов день. Народные приметы 9 января

Народные традиции 9 января
На Руси этот день был примечателен тем, что пастухи заключали договора с крестьянами, у которых была скотина. С той поры сохранилось несколько пословиц: «Степанов день пастуха год кормит»; «В пастухи наймешься — вся деревня у тебя в долгу»; «На святого Степана каждый себе пан».
Кроме пастухов в Степанов день чествовали и лошадей. Их было принято поить из серебряной посуды. Также по углам двора ставили осиновые колья. Чтобы ведьмы не могли подойти к дому и хлеву.
Еще в этот день девушки «хоронили» свои печали. Для этого в определенном месте устанавливали «чашу пагубную». Девушки, подходя по очереди, сливали в нее воду из принесенных с собой сосудов, и как если бы смывали тоску с сердца.
Также продолжались Святки — время веселья и шумных игр. Молодые люди ходили по домам, поздравляли всех с праздниками и пели песни, желая односельчанам щедрого года и хорошего урожая.
Угощались в этот день «колядками» — маленькими пирожками из пресного теста с разными начинками, а также медовыми пряниками. Обязательным атрибутом праздника были фигурки из теста в виде коров, овец и пастухов. Ими украшали стол и дарили родным.
В Степанов день обычно нанимались на работу, а также могли расторгнуть прошлый договор, если что-то работника не устраивало. Нанимателю запрещалось отказывать работнику в его просьбе. Иначе с его хозяйством может приключиться какая-то беда.
9 января запрещено пользоваться режущими инструментами. Наши предки в этот день не резали хлеб, а ломали. Женщинам нельзя шить и вязать.
Народные приметы 9 января
- Иней на деревьях предвещает хлебородный год.
- Снегопад сулит хороший урожай грибов и ягод.
- Если день солнечный и морозный, то год будет урожайным.
- Если вороны на снегу гнездятся, то скоро потеплеет. А вот если они собираются на верхушках деревьев в стаи, грядёт похолодание.
- Если на улице не видно маленьких птичек, будет снегопад.
- Лошадь на землю ложится — к теплу, ведёт себя беспокойно — к снежной буре.
- Если копыта у лошадей потные, скоро потеплеет.