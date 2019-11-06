Что покажет Алтайский край президентам России и Казахстана

6 ноября Алтайский край представит экспозицию на выставке «Высокие технологии: возможности регионов России и Казахстана». Она пройдет в Омске в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Ожидается, что экспозиции осмотрят главы обоих государств, пишет пресс-служба правительства края.

Напечатанные стройматериалы

Предприятие «Зиас Машинери» представит оборудование, аналогов которому в России нет. Компания специализируется на производстве строительных металлических конструкций, а также аддитивных установок для 3D-печати песчаных форм (песчано-полимерных 3D-принтеров). На выходе получаются изделия из алюминиевых, магниевых сплавов, сталей и чугунов, меди и бронзы.

Также покажут оборудование для использования в нефтяной отрасли.

Супер-сортировщик и автоматический склад

«СиСорт» представит фотосортировочное оборудование, которое можно использовать для зерна, крупы, семян, орехов, ягод, грибов, кофе и других.

Компания также разработала первый российский оптический сортировщик мусора, который получил название «Экосорт». Он успешно прошел испытания на Ивановском мусоросортировочном заводе.

Мусоросортировщик «Экосорт» от компании «СиСорт». Анна Зайкова

Еще одна из представленных разработок — автоматический склад. Это лифтовая система хранения, которая поможет хранить большие объемы товаров за счет использования пространства в высоту.

Пожарозащита в комплексе

Производственное объединение «Спецавтоматика» — единственное предприятие в России, которое разрабатывает и выпускает широкий спектр технических средств для систем водяного и пенного пожаротушения и пожарной сигнализации. Это оросители, узлы управления, модульные пожарные насосные установки, приборы сигнализации и управления. Также компания специализируется на комплексной защите объектов от пожара.

Инновационные стройматериалы

Бийский завод стеклопластиков покажет изделия из полимерных композиционных материалов строительного назначения, а также для электроэнергетики, нефтедобывающей промышленности.

Стенд с образцами продукции для дегазации угольных шахт компании «Алтик». «Алтик».

Стеклопластиковые трубы

Научно-производственное предприятие «Алтик» представит технологию изготовления стеклопластиковых труб различного назначения. Завод сотрудничает с крупными угледобывающими предприятиями, а также с сервисными компаниями рудных и угледобывающих компаний.

Свет из Сколково

Научно-производственное предприятие «Лосев» — резидент Сколково — представит разработки в сфере прототипирования, конструирования и производства светодиодного освещения и оптики, а также сопутствующей электроники.

Алтайские вездеходы

«Алтайлесмаш» — производитель гусеничной техники, запасных частей для различных отраслей промышленности: нефтегазовой, лесной, геологии, энергетик. Завод привезет на выставку модели разных видов техники.