Что покажет Алтайский край президентам России и Казахстана

Напечатанные стройматериалы
Предприятие «Зиас Машинери» представит оборудование, аналогов которому в России нет. Компания специализируется на производстве строительных металлических конструкций, а также аддитивных установок для 3D-печати песчаных форм (песчано-полимерных 3D-принтеров). На выходе получаются изделия из алюминиевых, магниевых сплавов, сталей и чугунов, меди и бронзы.
Также покажут оборудование для использования в нефтяной отрасли.
Супер-сортировщик и автоматический склад
«СиСорт» представит фотосортировочное оборудование, которое можно использовать для зерна, крупы, семян, орехов, ягод, грибов, кофе и других.
Компания также разработала первый российский оптический сортировщик мусора, который получил название «Экосорт». Он успешно прошел испытания на Ивановском мусоросортировочном заводе.
Еще одна из представленных разработок — автоматический склад. Это лифтовая система хранения, которая поможет хранить большие объемы товаров за счет использования пространства в высоту.
Пожарозащита в комплексе
Производственное объединение «Спецавтоматика» — единственное предприятие в России, которое разрабатывает и выпускает широкий спектр технических средств для систем водяного и пенного пожаротушения и пожарной сигнализации. Это оросители, узлы управления, модульные пожарные насосные установки, приборы сигнализации и управления. Также компания специализируется на комплексной защите объектов от пожара.
Инновационные стройматериалы
Бийский завод стеклопластиков покажет изделия из полимерных композиционных материалов строительного назначения, а также для электроэнергетики, нефтедобывающей промышленности.
Стеклопластиковые трубы
Научно-производственное предприятие «Алтик» представит технологию изготовления стеклопластиковых труб различного назначения. Завод сотрудничает с крупными угледобывающими предприятиями, а также с сервисными компаниями рудных и угледобывающих компаний.
Свет из Сколково
Научно-производственное предприятие «Лосев» — резидент Сколково — представит разработки в сфере прототипирования, конструирования и производства светодиодного освещения и оптики, а также сопутствующей электроники.
Алтайские вездеходы
«Алтайлесмаш» — производитель гусеничной техники, запасных частей для различных отраслей промышленности: нефтегазовой, лесной, геологии, энергетик. Завод привезет на выставку модели разных видов техники.