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Что покажет Алтайский край президентам России и Казахстана

6 ноября Алтайский край представит экспозицию на выставке «Высокие технологии: возможности регионов России и Казахстана». Она пройдет в Омске в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Ожидается, что экспозиции осмотрят главы обоих государств, пишет пресс-служба правительства края.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Напечатанные стройматериалы

Предприятие «Зиас Машинери» представит оборудование, аналогов которому в России нет. Компания специализируется на производстве строительных металлических конструкций, а также аддитивных установок для 3D-печати песчаных форм (песчано-полимерных 3D-принтеров). На выходе получаются изделия из алюминиевых, магниевых сплавов, сталей и чугунов, меди и бронзы.

Также покажут оборудование для использования в нефтяной отрасли.

Супер-сортировщик и автоматический склад

«СиСорт» представит фотосортировочное оборудование, которое можно использовать для зерна, крупы, семян, орехов, ягод, грибов, кофе и других.

Компания также разработала первый российский оптический сортировщик мусора, который получил название «Экосорт». Он успешно прошел испытания на Ивановском мусоросортировочном заводе.

Мусоросортировщик &quot;Экосорт&quot; от компании &quot;СиСорт&quot;.
Мусоросортировщик «Экосорт» от компании «СиСорт».
Анна Зайкова

Еще одна из представленных разработок — автоматический склад. Это лифтовая система хранения, которая поможет хранить большие объемы товаров за счет использования пространства в высоту.

Пожарозащита в комплексе

Производственное объединение «Спецавтоматика» — единственное предприятие в России, которое разрабатывает и выпускает широкий спектр технических средств для систем водяного и пенного пожаротушения и пожарной сигнализации. Это оросители, узлы управления, модульные пожарные насосные установки, приборы сигнализации и управления. Также компания специализируется на комплексной защите объектов от пожара.

Инновационные стройматериалы

Бийский завод стеклопластиков покажет изделия из полимерных композиционных материалов строительного назначения, а также для электроэнергетики, нефтедобывающей промышленности.

Стенд с образцами продукции для дегазации угольных шахт компании &quot;Алтик&quot;.
Стенд с образцами продукции для дегазации угольных шахт компании «Алтик».
«Алтик».

Стеклопластиковые трубы

Научно-производственное предприятие «Алтик» представит технологию изготовления стеклопластиковых труб различного назначения. Завод сотрудничает с крупными угледобывающими предприятиями, а также с сервисными компаниями рудных и угледобывающих компаний.

Свет из Сколково

Научно-производственное предприятие «Лосев» — резидент Сколково — представит разработки в сфере прототипирования, конструирования и производства светодиодного освещения и оптики, а также сопутствующей электроники.

Алтайские вездеходы

«Алтайлесмаш» — производитель гусеничной техники, запасных частей для различных отраслей промышленности: нефтегазовой, лесной, геологии, энергетик. Завод привезет на выставку модели разных видов техники.

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