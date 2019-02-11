Опознали по мизинцу: трагическая смерть Грибоедова в русском посольстве

11 февраля 1829 года в Тегеране разъяренная толпа иранцев ворвалась в здание русского посольства. В результате их нападения погибло больше 30 человек, включая писателя Александра Грибоедова. Его изуродованное тело нашли через несколько дней на другом конце города и опознали только благодаря простреленному на дуэли мизинцу. Что стало причиной страшной резни в русском посольстве и ненависти к автору «Горя от ума» — в материале altapress.ru.

Миссия в Тегеран

России в конце 20-х годов 19 века необходимо было подтолкнуть проигравшую в русско-персидской войне сторону к выполнению условий мира. Грибоедов прибыл в столицу Персии, 11 февраля 1829 года. Он должен был убедить поверженного противника начать выплаты контрибуции.

Подписание мирного договора в Туркманчае Владимир Мошков/wikipedia.org

Потерпевшая поражение страна находилась в тяжелом положении. Визит Грибоедова вызвал ещё большее недовольство общества. Вмешательство России в политику Персии не вызывало одобрения, а приезд российского дипломата напоминал об обязанностях уплаты долгов. К тому же, во время визита Александр Грибоедов укрыл в посольстве нескольких беглых армян шахского гарема.

Смерть Грибоедова

Портрет Александра Сергеевича Грибоедова. И. Н. Крамский wikipedia.org

Возрастающее негодование вылилось в налет на русское посольство в Тегеране. Около 100 тыс. нападавших против сотрудников дипмиссии и охранявших их 35 казаков — противостояние было неравным. От нападения спасся только один человек — секретарь миссии Мальцов.

В результате нападения пострадали 37 человек из посольства, в том числе русский писатель, а также 19 нападавших. Тело Александра Грибоедова обезумевшая толпа ещё несколько дней носила по городу. В конце концов его бросили в общую яму, а опознать писателя и дипломата смогли только по мизинцу левой руки: в 1818 году ему на дуэли прострелили палец.

Тело Грибоедова отправили супруге, а казачий конвой захоронили во дворе одной из армянских церквей. Чтобы не привлекать внимание местных жителей, на захоронении посадили виноградный куст.

Последствия резни 11 февраля

Последствиями таких событий могло стать разрушение мира между не так давно воюющими странами. Правитель Персии попытался предотвратить новый конфликт между странами и отправил своего внука в Санкт-Петербург, чтобы тот принес извинения. Также Персия отправила в дар алмаз «Шах» — сообщает журнал «История». Эта тактика принесла ожидаемый результат: отношения стран не ухудшились.

Дипломатическая карьера Грибоедова

Знакомство Грибоедова с Персией началось за десять лет до русско-персидской войны 1828−1829 годов. В середине 1818 года писателя назначили на должность посла в Персию. Он принимал участие в освобождении русских из иранского плена и их отправке в Тифлис. В дальнейшем Александр Грибоедов сыграл важную роль в установлении русско-персидского мира.

После первых лет работы в Персии он попросил о переводе в Грузию, где в 1823 году получил должность дипломатического секретаря. Еще через два года — отправился в путешествие по России, в котором начал работать над произведением «Горе от ума». Его странствия продолжались до 1825 года — Грибоедову пришлось вернуться на Кавказ. За следующие три года он даже успел побывать под арестом по подозрению в участии в деятельности декабристов. Но смог восстановить свою честь и даже повысить дипломатический статус, став послом — сообщают Аргументы и Факты.

Нина Чавчавадзе wikipedia.org

По дороге на службу в Иран он успел жениться на грузинской княжне. Нина Чавадзе была старшей дочерью его давнего друга, Александра Чаванадзе. Невеста оказалась младше своего супруга больше, чем в два раза. На момент венчания ей было меньше 16 лет. Оставив беременную жену в Тавризе, он всё-таки доехал до Персии. Писатель умер в первый же день визита в Тегеран — 11 сентября 1829 года.