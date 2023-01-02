Что предскажет Игнатьев день: приметы и традиции 2 января

Второй день наступившего нового года прозвали Днем Игнатия. Православная церковь почитает память Игнатия Богоносца. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Игнатьева дня

В Игнатьев день предсказывали, каким будет август.

В честь святого в храмах в этот день устраивают крестные ходы и служат молебен. Также в этот день люди защищали свой дом от злых духов и проводили специальный обряд. Брали в руки иконы и ходили с ними вокруг дома. Такой ритуал защищал от нечисти, а также от голода и бедности.

В народе дом считали хранителем семейных традиций. Ему кланялись в пояс и высказывали почтение остальным постройкам.

Дом , милый дом. pixabay.com.

Что нельзя делать 2 января

Нельзя гадать — ведь скоро Рождество.

Не стоит свататься и справлять свадьбу.

Не рекомендуется заниматься рукоделием.

Невеста , свадьба. СС0

Приметы Игнатьева дня