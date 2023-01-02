Что предскажет Игнатьев день: приметы и традиции 2 января

Традиции Игнатьева дня
В Игнатьев день предсказывали, каким будет август.
В честь святого в храмах в этот день устраивают крестные ходы и служат молебен. Также в этот день люди защищали свой дом от злых духов и проводили специальный обряд. Брали в руки иконы и ходили с ними вокруг дома. Такой ритуал защищал от нечисти, а также от голода и бедности.
В народе дом считали хранителем семейных традиций. Ему кланялись в пояс и высказывали почтение остальным постройкам.
Что нельзя делать 2 января
- Нельзя гадать — ведь скоро Рождество.
- Не стоит свататься и справлять свадьбу.
- Не рекомендуется заниматься рукоделием.
Приметы Игнатьева дня
- Сколько снега стряхнешь с кустов и веток деревьев — столько будет урожая.
- Иней на деревьях — к ясной погоде.
- Звездное небо предвещает богатый урожай.
- Если синицы громко чирикают — морозы будут затяжными.
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