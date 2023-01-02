2 января
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Жизнь

Что предскажет Игнатьев день: приметы и традиции 2 января

Второй день наступившего нового года прозвали Днем Игнатия. Православная церковь почитает память Игнатия Богоносца. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Зима в лесу.
Зима в лесу.
СС0

Традиции Игнатьева дня

В Игнатьев день предсказывали, каким будет август.

В честь святого в храмах в этот день устраивают крестные ходы и служат молебен. Также в этот день люди защищали свой дом от злых духов и проводили специальный обряд. Брали в руки иконы и ходили с ними вокруг дома. Такой ритуал защищал от нечисти, а также от голода и бедности.

В народе дом считали хранителем семейных традиций. Ему кланялись в пояс и высказывали почтение остальным постройкам.

Дом, милый дом.
Дом, милый дом.
pixabay.com.

Что нельзя делать 2 января

  • Нельзя гадать — ведь скоро Рождество.
  • Не стоит свататься и справлять свадьбу.
  • Не рекомендуется заниматься рукоделием.
Невеста, свадьба.
Невеста, свадьба.
СС0

Приметы Игнатьева дня

  • Сколько снега стряхнешь с кустов и веток деревьев — столько будет урожая.
  • Иней на деревьях — к ясной погоде.
  • Звездное небо предвещает богатый урожай.
  • Если синицы громко чирикают — морозы будут затяжными.

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