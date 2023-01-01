1 января
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День Ильи Муромца. Почему 1 января нужно съесть жареного поросенка, но нельзя кричать

День Ильи Муромца отмечают в народе 1 января. Праздник посвящен знаменитому силачу из русских былин и сказок. С какими традициями, запретами и приметами связана дата — в нашем материале.

Зима. Иней. Рябина.
Зима. Иней. Рябина.
Михаил Хаустов

Что обязательно нужно сделать на Илью Муромца

Издавна в День Ильи Муромца принято гадать на грядущий урожай. Предки шли на перекресток 1 января, чертили там крест палкой и прикладывали к нему ухо. Слышно, что едут груженые сани, — значит, овощей, фруктов, ягод и пшеницы будет много.

Кроме того, на Муромца рекомендуют ставить на стол жареного поросенка. По поверью, кто съест хотя бы кусочек мяса, будет здоров и энергичен весь год.

Также прародители поклонялись родной земле и вспоминали народные подвиги 1 января.

Что нельзя делать 1 января

На Илью Муромца категорически запрещено брать что-либо у людей, в том числе деньги и вещи. Иначе, верили на Руси, есть риск погрязнуть в голоде, нищете и неприятностях.

Не следует 1 января кричать, ссориться и ругаться. Иначе конфликт может затянуться надолго и сильно потрепать нервы.

Конфликт, ссора.
Конфликт, ссора.
pixabay.com

Народные приметы 1 января

  • Вынес мусор 1 января — быть беде.
  • Утро на Илью Муромца теплое — жди хорошего урожая ржи.
  • Деревья в инее 1 января — полевые работы будут удачными.
  • Ночь на 1 января звездная — урожай ягод будет богатым.

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