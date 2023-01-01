День Ильи Муромца. Почему 1 января нужно съесть жареного поросенка, но нельзя кричать

Что обязательно нужно сделать на Илью Муромца
Издавна в День Ильи Муромца принято гадать на грядущий урожай. Предки шли на перекресток 1 января, чертили там крест палкой и прикладывали к нему ухо. Слышно, что едут груженые сани, — значит, овощей, фруктов, ягод и пшеницы будет много.
Кроме того, на Муромца рекомендуют ставить на стол жареного поросенка. По поверью, кто съест хотя бы кусочек мяса, будет здоров и энергичен весь год.
Также прародители поклонялись родной земле и вспоминали народные подвиги 1 января.
Что нельзя делать 1 января
На Илью Муромца категорически запрещено брать что-либо у людей, в том числе деньги и вещи. Иначе, верили на Руси, есть риск погрязнуть в голоде, нищете и неприятностях.
Не следует 1 января кричать, ссориться и ругаться. Иначе конфликт может затянуться надолго и сильно потрепать нервы.
Народные приметы 1 января
- Вынес мусор 1 января — быть беде.
- Утро на Илью Муромца теплое — жди хорошего урожая ржи.
- Деревья в инее 1 января — полевые работы будут удачными.
- Ночь на 1 января звездная — урожай ягод будет богатым.
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