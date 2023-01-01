День Ильи Муромца. Почему 1 января нужно съесть жареного поросенка, но нельзя кричать

День Ильи Муромца отмечают в народе 1 января. Праздник посвящен знаменитому силачу из русских былин и сказок. С какими традициями, запретами и приметами связана дата — в нашем материале.

Что обязательно нужно сделать на Илью Муромца

Издавна в День Ильи Муромца принято гадать на грядущий урожай. Предки шли на перекресток 1 января, чертили там крест палкой и прикладывали к нему ухо. Слышно, что едут груженые сани, — значит, овощей, фруктов, ягод и пшеницы будет много.

Кроме того, на Муромца рекомендуют ставить на стол жареного поросенка. По поверью, кто съест хотя бы кусочек мяса, будет здоров и энергичен весь год.

Также прародители поклонялись родной земле и вспоминали народные подвиги 1 января.

Что нельзя делать 1 января

На Илью Муромца категорически запрещено брать что-либо у людей, в том числе деньги и вещи. Иначе, верили на Руси, есть риск погрязнуть в голоде, нищете и неприятностях.

Не следует 1 января кричать, ссориться и ругаться. Иначе конфликт может затянуться надолго и сильно потрепать нервы.

Конфликт , ссора. pixabay.com

Народные приметы 1 января