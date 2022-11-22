22 ноября
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Жизнь

О чем стоит позаботиться на Матрену зимнюю — приметы и традиции 22 ноября

На Руси 22 ноября праздновали Матрену зимнюю. Считалось, что в этот день зима вступает в свои права. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Зима. Иней. Рябина.
Зима. Иней. Рябина.
Михаил Хаустов

Традиции Матрены зимней

В этот день зима окончательно вступала в свои владения. Люди верили, что ей покровительствует святая Матрена. Она ставит на ноги зиму, которая ослабела после частых оттепелей.

Также преподобная призывает на помощь северные ветра — потому 22 ноября может быть особенно холодно.

На Матрену зимнюю принято подавать нищим и заниматься благотворительностью. Можно отдать вещи нуждающимся. Кроме того. это отличный повод разобрать шкафы.

Зима. Иней. Рябина.
Зима. Иней. Рябина.
Михаил Хаустов

Что нельзя делать 22 ноября?

  • Не стоит в этот день нагружать себя работой и проводить серьезные встречи.
  • Нельзя оставлять дома старые ненужные вещи — они притягивают несчастья.
  • Не рекомендуется делать стрижку и маникюр — можно подхватить болезнь.
  • Запрещено держать обиду на близких.
Зима. Иней. Рябина.
Зима. Иней. Рябина.
Михаил Хаустов

Приметы Матрены зимней

  • Утром иней — следующий год будет богатым на урожай овса.
  • Гуси на лед вышли — к потеплению.
  • Если в этот день снегопад, то май будет холодным и ненастным.
  • Деревья покрылись инеем — скоро ударят сильные морозы.
  • Туман — к оттепели.
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