На Руси 22 ноября праздновали Матрену зимнюю. Считалось, что в этот день зима вступает в свои права. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Матрены зимней

В этот день зима окончательно вступала в свои владения. Люди верили, что ей покровительствует святая Матрена. Она ставит на ноги зиму, которая ослабела после частых оттепелей.

Также преподобная призывает на помощь северные ветра — потому 22 ноября может быть особенно холодно.

На Матрену зимнюю принято подавать нищим и заниматься благотворительностью. Можно отдать вещи нуждающимся. Кроме того. это отличный повод разобрать шкафы.

Зима. Иней. Рябина. Михаил Хаустов

Что нельзя делать 22 ноября?

Не стоит в этот день нагружать себя работой и проводить серьезные встречи.

Нельзя оставлять дома старые ненужные вещи — они притягивают несчастья.

Не рекомендуется делать стрижку и маникюр — можно подхватить болезнь.

Запрещено держать обиду на близких.

Зима. Иней. Рябина. Михаил Хаустов

Приметы Матрены зимней