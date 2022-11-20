20 ноября
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Жизнь

Что стоит обязательно сделать на Федота Ледостава — приметы и традиции 20 ноября

20 ноября на Руси прозвали Федотов день или день Федота Ледостава. Православная церковь вспоминает Феодота Анкирского, пострадавшего за веру во Христа. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Пара ожидает ребенка. Беременность.
Пара ожидает ребенка. Беременность.
https://unsplash.com/

Традиции Федота Ледостава

Федота считали покровителем женского рукоделия. В этот день женщины молились святому и просили успеха в своем деле. С самого утра они начинали прясть.

Рыбаки отправлялись на зимнюю рыбалку. Они приговаривали: «Федот лед на лед ведет».

Особое значение этот день имел для беременных. Им необходимо быть скромными и доброжелательными — тогда роды будут легкими. Согласно приметам, в этот день все, что будет на уме у беременной женщины — будет характеризовать ребенка.

Беременная женщина.
Беременная женщина.
unsplash.com/

Что нельзя делать 20 ноября

  • Нельзя отпугивать птиц — они приносят счастье.
  • Запрещено думать о плохом, особенно беременным девушкам — иначе ребенок будет злым.
  • Не стоит ругаться с близкими — появятся проблемы со здоровьем.
  • Не рекомендуется вязать, но можно прясть.
Женщина. Беременность.
Женщина. Беременность.
unsplash.com/

Приметы Федотова дня

  • Снег идет — весной полноводие будет.
  • Галки кричат сильнее обычного — ждите снегопада.
  • Реки и ручьи льдом покрылись — к скорой и прочной зиме.
  • Гололед — холод продлится долго.
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