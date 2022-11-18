18 ноября
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Жизнь

Народные приметы на День Ионы — от чего стоит воздержаться 18 ноября

18 ноября на Руси праздновали День Ионы. Православная церковь почитает память святого Ионы — русского архиепископа Великоновгородского и Псковского. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Свадьба
Свадьба
CCO

Традиции Дня Ионы

Святому Ионе молились незамужние девушки и просили о хорошем муже. Чтобы его привлечь, они разбрасывали по двору монетки и приговаривали:

«Мелочь рассыпаю, в свой дом женихов зазываю. Много монеток на земле, не будет отбоя от женихов мне».

Считалось, что если в этот день мимо дома проедет карета — то муж будет зажиточным.

Традиционное блюдо этого дня — редька, так как ее собирали в последний раз. Ее терли или нарезали кусочками, подавали с постным маслом, луком и солью.

Свадьба.
Свадьба.
unsplash.com

Что нельзя делать 18 ноября?

  • Не стоит принимать важные решения — они будут обречены на провал.
  • Нельзя подписывать документы — а то нечисть подпись украдет.
  • Не рекомендуется на улице монеты подбирать — к одиночеству.
  • Запрещено совершать крупные покупки — они не прослужат долго.
Невеста, свадьба.
Невеста, свадьба.
СС0

Приметы Дня Ионы

  • Луна находится в дымке — к затяжной непогоде.
  • Если на ветвях ивы появился иней, то зима будет холодной и затяжной.
  • Если инея поутру много, то скоро потеплеет.
  • Если снег неровно на землю ложится, следующий год будет урожайным на рожь.
  • Если небо ясное, а ветер северный, скоро похолодает.
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