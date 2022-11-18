18 ноября на Руси праздновали День Ионы. Православная церковь почитает память святого Ионы — русского архиепископа Великоновгородского и Псковского. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Дня Ионы

Святому Ионе молились незамужние девушки и просили о хорошем муже. Чтобы его привлечь, они разбрасывали по двору монетки и приговаривали:

«Мелочь рассыпаю, в свой дом женихов зазываю. Много монеток на земле, не будет отбоя от женихов мне».

Считалось, что если в этот день мимо дома проедет карета — то муж будет зажиточным.

Традиционное блюдо этого дня — редька, так как ее собирали в последний раз. Ее терли или нарезали кусочками, подавали с постным маслом, луком и солью.

Свадьба. unsplash.com

Что нельзя делать 18 ноября?

Не стоит принимать важные решения — они будут обречены на провал.

Нельзя подписывать документы — а то нечисть подпись украдет.

Не рекомендуется на улице монеты подбирать — к одиночеству.

Запрещено совершать крупные покупки — они не прослужат долго.

Невеста , свадьба. СС0

Приметы Дня Ионы