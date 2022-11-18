Традиции Дня Ионы
Святому Ионе молились незамужние девушки и просили о хорошем муже. Чтобы его привлечь, они разбрасывали по двору монетки и приговаривали:
«Мелочь рассыпаю, в свой дом женихов зазываю. Много монеток на земле, не будет отбоя от женихов мне».
Считалось, что если в этот день мимо дома проедет карета — то муж будет зажиточным.
Традиционное блюдо этого дня — редька, так как ее собирали в последний раз. Ее терли или нарезали кусочками, подавали с постным маслом, луком и солью.
Что нельзя делать 18 ноября?
- Не стоит принимать важные решения — они будут обречены на провал.
- Нельзя подписывать документы — а то нечисть подпись украдет.
- Не рекомендуется на улице монеты подбирать — к одиночеству.
- Запрещено совершать крупные покупки — они не прослужат долго.
Приметы Дня Ионы
- Луна находится в дымке — к затяжной непогоде.
- Если на ветвях ивы появился иней, то зима будет холодной и затяжной.
- Если инея поутру много, то скоро потеплеет.
- Если снег неровно на землю ложится, следующий год будет урожайным на рожь.
- Если небо ясное, а ветер северный, скоро похолодает.