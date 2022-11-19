День Павла Ледостава отмечали 19 ноября с наступлением настоящей зимы. Православная церковь чтит память святителя Павла Исповедника, который был епископом в Малой Азии. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Павла Ледостава

Святого неслучайно прозвали Ледоставом — в этот день реки покрывались льдом. Считалось, что такой лед не растает до весны.

Для рыбаков начиналась подготовка к зимней рыбалке. Они разбирали снасти, проверяли и чинили их. А после отправлялись рыбачить и ждали ледостава.

Чтобы улов был удачным, в северных регионах России задабривали водяного. В воду кидали лакомства и монеты, а еще читали специальные заговоры.

Зимняя рыбалка на Оби. Январь 2022 год. Анна Зайкова.

Что нельзя делать 19 ноября?

Не стоит есть в этот день мяса — можно подхватить болезнь.

Нельзя отправляться в дальний путь — в дороге возможны препятствия.

Запрещено нарушать данные ранее обещания — можно навлечь на себя беду.

Нельзя обижать животных — удача будет долго стороной обходить.

Осень. Погода. Кошка. unsplash.com

Приметы Павла Ледостава