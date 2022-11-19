19 ноября
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Жизнь

О чем стоит помнить на Павла Ледостава — приметы и традиции 19 ноября

День Павла Ледостава отмечали 19 ноября с наступлением настоящей зимы. Православная церковь чтит память святителя Павла Исповедника, который был епископом в Малой Азии. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Снег. Река. Озеро. Зима.
Снег. Река. Озеро. Зима.
СС0

Традиции Павла Ледостава

Святого неслучайно прозвали Ледоставом — в этот день реки покрывались льдом. Считалось, что такой лед не растает до весны.

Для рыбаков начиналась подготовка к зимней рыбалке. Они разбирали снасти, проверяли и чинили их. А после отправлялись рыбачить и ждали ледостава.

Чтобы улов был удачным, в северных регионах России задабривали водяного. В воду кидали лакомства и монеты, а еще читали специальные заговоры.

Зимняя рыбалка на Оби. Январь 2022 год.
Зимняя рыбалка на Оби. Январь 2022 год.
Анна Зайкова.

Что нельзя делать 19 ноября?

  • Не стоит есть в этот день мяса — можно подхватить болезнь.
  • Нельзя отправляться в дальний путь — в дороге возможны препятствия.
  • Запрещено нарушать данные ранее обещания — можно навлечь на себя беду.
  • Нельзя обижать животных — удача будет долго стороной обходить.
Осень. Погода. Кошка.
Осень. Погода. Кошка.
unsplash.com

Приметы Павла Ледостава

  • Лед грудой на реке промерзает — в следующем году будет большой урожай хлеба.
  • Снегопад в этот день — к снежной зиме.
  • Безветренная погода — к скорому похолоданию.
  • Алая заря — к снегу или дождю.
  • На небе много звезд — к холодам.
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