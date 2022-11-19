Традиции Павла Ледостава
Святого неслучайно прозвали Ледоставом — в этот день реки покрывались льдом. Считалось, что такой лед не растает до весны.
Для рыбаков начиналась подготовка к зимней рыбалке. Они разбирали снасти, проверяли и чинили их. А после отправлялись рыбачить и ждали ледостава.
Чтобы улов был удачным, в северных регионах России задабривали водяного. В воду кидали лакомства и монеты, а еще читали специальные заговоры.
Зимняя рыбалка на Оби. Январь 2022 год.
Анна Зайкова.
Что нельзя делать 19 ноября?
- Не стоит есть в этот день мяса — можно подхватить болезнь.
- Нельзя отправляться в дальний путь — в дороге возможны препятствия.
- Запрещено нарушать данные ранее обещания — можно навлечь на себя беду.
- Нельзя обижать животных — удача будет долго стороной обходить.
Осень. Погода. Кошка.
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Приметы Павла Ледостава
- Лед грудой на реке промерзает — в следующем году будет большой урожай хлеба.
- Снегопад в этот день — к снежной зиме.
- Безветренная погода — к скорому похолоданию.
- Алая заря — к снегу или дождю.
- На небе много звезд — к холодам.