21 ноября на Руси праздновали Михайлов день или день Архангела Михаила. Православная церковь чествует ангелов и архангелов и празднует Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Михайлова дня

В этот день на улице становилось теплее, снег со льдом начинали подтаивать, потому 21 ноября прозвали еще Михайловскими оттепелями.

Михайлов день считался удачным для гостей. Стоило принять друзей и близких у себя и накрыть богатый стол. Да и самому сходить в гости.

Также наши предки верили, что в этот день нечисть начинает сильнее беситься. Хищные звери причиняют ущерб хозяйству, время от времени буянит домовой и зло «шуткуют» дворовой, рижник, огуменник и прочая нечистая сила.

Банкет , накрытый стол. CC0

Что нельзя делать 21 ноября?

Нельзя делать работу в корыстных целях — иначе небесные силы накажут.

Не стоит мыть голову — можно смыть ум.

Не рекомендуется заниматься тяжелым трудом.

Запрещено ссориться и ругаться с близкими.

Объятия. Пара СС0

Приметы Михайлова дня