21 ноября
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Жизнь

Для чего удачен Михайлов день — приметы и традиции 21 ноября

21 ноября на Руси праздновали Михайлов день или день Архангела Михаила. Православная церковь чествует ангелов и архангелов и празднует Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Сосульки, оттепель.
Сосульки, оттепель.
CC0

Традиции Михайлова дня

В этот день на улице становилось теплее, снег со льдом начинали подтаивать, потому 21 ноября прозвали еще Михайловскими оттепелями.

Михайлов день считался удачным для гостей. Стоило принять друзей и близких у себя и накрыть богатый стол. Да и самому сходить в гости.

Также наши предки верили, что в этот день нечисть начинает сильнее беситься. Хищные звери причиняют ущерб хозяйству, время от времени буянит домовой и зло «шуткуют» дворовой, рижник, огуменник и прочая нечистая сила.

Банкет, накрытый стол.
Банкет, накрытый стол.
CC0

Что нельзя делать 21 ноября?

  • Нельзя делать работу в корыстных целях — иначе небесные силы накажут.
  • Не стоит мыть голову — можно смыть ум.
  • Не рекомендуется заниматься тяжелым трудом.
  • Запрещено ссориться и ругаться с близкими.
Объятия. Пара
Объятия. Пара
СС0

Приметы Михайлова дня

  • Если с утра мороз, то в декабре и январе снега много будет.
  • Утром густой туман — к потеплению.
  • Если день теплый и солнечный, то зима будет морозной.
  • Увидеть иней утром — к снежной зиме.
  • Мокрый снег — к дождливой зиме.
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