10 ноября на Руси прозвали Параскевой Пятницей или Параскевой Льняницей. Православная церковь почитает память Святой Параскевы. Altaress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Параскевы Пятницы

Имя святой Параскевы стали соединять с именем богини Пятницы, покровительствующей женщинам. Она оберегает семейный очаг и помогает в хозяйственных делах.

Святой молились об исцелении от бесплодия, просили об успешных родах и здоровье малыша.

Также Параскеву Пятницу считали покровительницей полей и скота, целительницу от тяжелых душевных и телесных недугов, защитницу семейного благополучия и помощницу в женском рукоделии.

Что нельзя делать 10 ноября

Беременным девушкам нельзя давать в долг — вместе с деньгами можно отдать судьбу малыша.

Не стоит купаться , мыть посуду и протирать полы.

мыть посуду и протирать полы. Не рекомендуется прясть — однако можно шить.

Запрещено чистить дымоход — может случиться несчастье.

Приметы Параскевы Льняницы