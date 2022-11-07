Традиции Дедовский плачей
7 ноября был днем поминания ушедших из жизни родственников и друзей. Казалось, что усопших оплакивает сама природа — в этот день было ненастье, холод и слякоть.
Люди ходили на кладбище, убирались на могилках, пока их езе не засыпало снегом. Нищим раздавали угощенья, чтобы те помянули умерших. А после проводили по умершим трапезу.
Также помогали сиротам и обездоленным.
Женщины раскаивались в грехах, чтобы встретить зиму с чистыми помыслами.
Свечи. Молитва.
СС0
Что нельзя делать 7 ноября?
- Запрещено плохо говорить и думать об усопших — иначе их душа никогда не успокоится.
- Не следует проводить шумных гуляний — это неуважение к мертвым.
- Не рекомендуется проливать слезы на подушку — а то кошмары будут ночью сниться.
- Нельзя тратить большие суммы — иначе деньги совсем покинут дом.
- Нельзя есть хлеб, иначе год будет тяжелым.
Хлеб, буханка, сдоба.
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Приметы Дедовский плачей
- Утром туман — к оттепели.
- Вороны сидят на нижних ветвях деревьев — к сильному ветру.
- Если звезды на небе тускло светятся, день будет холодным и ненастным.
- Ветер завывает — ненастье продлится ещё несколько дней.
- Много листьев на деревьях — к затяжной зиме.