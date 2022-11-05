Дмитриевская суббота 2022. Что категорически запрещено делать и как правильно помянуть усопших

Дмитриевскую родительскую субботу отмечают православные 5 ноября. С какими традициями и запретами связан праздник, и как сегодня правильно помянуть усопших — в нашем материале.

Что обязательно нужно сделать 5 ноября

В Дмитриевскую субботу следует сходить в церковь и помолиться за упокой умерших. При этом с собой принято брать продукты: их ставят на церковный стол и раздают нуждающимся.

Кроме того, 5 ноября можно сходить в баню. На Руси женщины делали генеральную уборку, а мужчины чинили вещи. Правда, эти обычаи практически исчезли.

Что запрещено делать в Дмитриевскую субботу

В Дмитриевскую субботу ни в коем случае нельзя плохо говорить об усопших, развлекаться, а также вызывать духов и гадать. По поверью, это может привести к бедам и проблемам со здоровьем.

Как и кого помянуть

В Дмитриевскую субботу обычно поминают умерших родственников — в первую очередь, родителей. Кроме того, 5 ноября рекомендуют ставить свечи за упокой тех, кто погиб за веру.

Молитва. Свечи. Церковь СС0

Записки с именами усопших в родительном падеже нужно отнести в церковь. Первыми в них вносят священнослужителей и монашествующих: сначала сан, степень монашества, а затем — имя.