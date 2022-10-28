28 октября
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Жизнь

Что стоит обязательно сделать на Ефимия Осеннего — приметы и традиции

28 октября на Руси посвящен Ефимию Осеннему. Также этот праздник называют Ефимий Пчельник, Ефим Благочестивый. Православная церковь почитает преподобного Евфимия Солунского. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Заморозки. Иней.
Заморозки. Иней.
СС0

Традиции Ефимия Осеннего

Погода в конце октября не радовала, а температура становилась все ниже. На Руси говорили, что это «Ефимий холодом корни деревьев и трав с землей смыкает, насекомых в траве укрывает, сон навевает».

Начинался непростой период подготовки льна. Женщины трепали лен. Для этого уходили в нежилую комнату, чтобы пыль от растения не пачкала покои.

После хороший лен шел на пряжу. А отходы использовали для хозяйственных нужд — вили грубые веревки, делали жгуты, подстилали скоту, конопатили деревянные строения.

Заморозки. Иней.
Заморозки. Иней.
СС0

Что запрещено делать 28 октября?

  • Не стоит заплетать косы и делать стрижку — в волосы можно вплести болезни.
  • Не рекомендуется смотреть на ночное небо — падающая звезда сулит несчастье.
  • Нельзя набирать воду из колодца — в ней могут скрываться болезни.
  • Нельзя грустить, плакать, предаваться дурным воспоминаниям, чтобы не привлекать к себе неприятности.
Масличный лен.
Масличный лен.
www.pexels.com/ru-ru/

Приметы Ефимия Пчельника

  • Если в этот день снег выпадет, то следующей осенью будет богатый урожай хлеба.
  • Если луна в кругах, но небо чистое, скоро мороз ударит.
  • Над восходящим солнцем виднеется облако — к ненастью.
  • Кошка пьет воду больше обыкновенного — к непогоде.
  • Если собака есть отказывается, то надвигается ненастье.
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