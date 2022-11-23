На Руси 23 ноября праздновали день Родиона и Ераста. Еще этот праздник называли Родион Ледолом. Православная церковь почитает память шести апостолов. В их число входят Ераст и Родион. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Родиона и Ераста

В этот день люди отправлялись в церковь и освещали хлеб с солью. После этими продуктами кормили домашнюю скотину — считалось, что тогда она не будет болеть весь следующий год.

Люди и сами съедали кусочек освещенного хлеба, чтобы отогнать от себя злых духов.

Охотники отправлялись на промысел, а вот рыбаки ждали, когда на реках схватится лед. С этой даты ожидали настоящих морозов.

Из дома без особой причины старались не выходить. Домочадцы собирались возле печи за домашней работой, разговаривали, делились планами на будущее.

Хлеб , буханка , сдоба. pixabay.com/

Что нельзя делать 23 ноября?

Не стоит отправлять в дальний путь — человека будут ждать препятствия.

Нежелательно начинать новые дела и проекты — они не принесут результатов.

Нельзя брать в долг и давать в долг — не будет удачи в деньгах.

Не рекомендуется без нужды выходить из дома — могут сглазить злые духи.

Не разговаривайте с незнакомцами — могут сглазить.

Заморозки. Иней. СС0

Приметы Родиона и Ераста