Во дворе ЖК «Барнаульский лес» в мае появилась глубокая яма , в которую попали припаркованные автомобили. Грунт вместе с асфальтом обрушился на краю котлована, в котором строят ЖК «Вышка». Застройщик рассказал, что ликвидировал проблему.

В тот же вечер после обрушения грунта специалисты «Спецсервис» провели экспертизу. При визуальном осмотре они выяснили, что обвал не нанес ущерба соседнему ЖК «Барнаульский лес» на Змеиногорском тракте 35а/2.

Котлован укрепили шпунтовым ограждением, забетонировав металлические балки с дощатой забиркой.

«Работу закончили, сейчас восстанавливаем благоустройство», - рассказали в «Моем доме».

Напомним, что, по оценке специалистов, грунт обвалился из-за дождевой воды.

Ранее altapress.ru писал, что компания «Мой дом» построит пять девятиэтажных домов рядом с ЖК «Змеиногорский» и «Барнаульский лес» на Змеиногорском тракте, 35б. Рядом находится телевышка – отсюда и название комплекса. Архитекторы бюро «Салют» приводили заключение экспертизы: никакого вреда даже жителям верхних этажей она не окажет.

Главная фишка комплекса в том, что расположение домов позволяет сохранить на участке максимально возможное количество деревьев.

Какие квартиры будут в ЖК — читайте в этом материале.

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