5 июля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Жизнь

Что происходит с обвалившимся грунтом у ЖК на Горе в Барнауле

Во дворе ЖК «Барнаульский лес» в мае появилась глубокая яма, в которую попали припаркованные автомобили. Грунт вместе с асфальтом обрушился на краю котлована, в котором строят ЖК «Вышка». Застройщик рассказал, что ликвидировал проблему.

Грунт у ЖК Вышка в Барнауле.
Грунт у ЖК Вышка в Барнауле.
altapress.ru

В тот же вечер после обрушения грунта специалисты «Спецсервис» провели экспертизу. При визуальном осмотре они выяснили, что обвал не нанес ущерба соседнему ЖК «Барнаульский лес» на Змеиногорском тракте 35а/2.

Котлован укрепили шпунтовым ограждением, забетонировав металлические балки с дощатой забиркой.

«Работу закончили, сейчас восстанавливаем благоустройство», - рассказали в «Моем доме».

Напомним, что, по оценке специалистов, грунт обвалился из-за дождевой воды.

Ранее altapress.ru писал, что компания «Мой дом» построит пять девятиэтажных домов рядом с ЖК «Змеиногорский» и «Барнаульский лес» на Змеиногорском тракте, 35б. Рядом находится телевышка – отсюда и название комплекса. Архитекторы бюро «Салют» приводили заключение экспертизы: никакого вреда даже жителям верхних этажей она не окажет.

Главная фишка комплекса в том, что расположение домов позволяет сохранить на участке максимально возможное количество деревьев.

Какие квартиры будут в ЖК — читайте в этом материале.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Фестиваль «Снова в СССР»
Гончарный фестиваль «Manos»
Открытый концерт музыки
Погрузись в мир Пушкина
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость