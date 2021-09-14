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Жизнь

Что происходит с силиконовой грудью и металлическими суставами, рассказала сотрудница крематория

Бывшая работница крематория в США рассказала, что происходит после сжигания с искусственными деталями тела, пишет The Sun.

В Барнауле в крематоре уничтожают "санкционные" продукты.
В Барнауле в крематоре уничтожают "санкционные" продукты.
управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай

Грудные импланты обычно кремируют вместе с их обладательницей, поскольку они способны расплавиться и оставляют только липкие следы.

В то же время кардиостимуляторы нельзя сжигать — в печи батарейки могут взорваться. Поэтому специалист на всякий случай прощупывала грудь трупа и при необходимости извлекала устройство.

Титановые колени и бедра не считаются биологическими отходами, пишет «Росбалт». Их достают из праха вручную или магнитом и могут направить на переработку, например, для производства дорожных знаков и запчастей для самолетов и автомобилей.

Ранее ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева раскритиковала женщин, которые рисуют брови и проводят иные манипуляции с внешностью.

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