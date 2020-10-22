Гузеева предрекла страшных детей «бровастым и губастым» женщинам

Во время беседы с 51-летним женихом из Санкт-Петербурга она также предрекла им рождение «страшных детей».

Рассуждая о том, почему он не женился, герой программы сказал, что мир сегодня стал визуальным и что все научились себя подавать.

«Все научились себя маскировать», — парировала Гузеева.

Ведущая сравнила процесс изменения женской внешности с реставрацией. При этом, по ее мнению, найти специалиста, который проведет работы так, что они не будут заметными, весьма сложно, пишет Lenta.ru.

«Никакенские. У нее даже нет надбровных дуг, а она себе рисует. И вот вы думаете, что вы женитесь на прямо на бровастой, ногтястой, губастой, а у нее там даже близко ничего не было. Зубы сделала, все остальное себе накачала. А потом у вас родятся страшные дети вот с такими вот носами, тонкогубые, глазки маленькие», — заключила Гузеева.

Ранее Лариса Гузеева раскритиковала заявление невесты, пришедшей на программу, и пояснила, что у нее «ментальность бытовой проститутки». Участница программы рассказала, что нигде не работает и считает, что мужчина должен ее полностью обеспечивать и даже подарить бизнес. Она также сообщила о том, что работа по дому не для нее. Из своих достоинств девушка отметила среднее образование и силиконовую грудь третьего размера.

А девушка из Алтайского края опозорилась на передаче «Давай поженимся!». Сама девушка заявила, что она коренная москвичка, в жилах которой течет кровь Романовых, а ее родители живут на Рублевке.

Но ведущая Роза Сябитова показала, что гостья обманула всех по поводу своей фамилии и места рождения. Лариса Гузеева добавила масла в огонь, заявив, что в героине программы видно сельское происхождение, и она не первая аферистка, которая решила их «развести».