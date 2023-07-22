Шукшинский фестиваль, гроза, реки вместо дорог. Что произошло в Алтайском крае 22 июля

- Уголовным делом об изнасиловании пассажирки в такси в Алтайском крае в июне этого года заинтересовались в следственном комитете РФ. Насильнику удалось скрыться и выехать за пределы России, расследование продолжают.
- В Барнауле восстановили движение по улице, где 21 июля образовалась приличных размеров дыра в асфальте. Дорожное покрытие починили, транспорт ходит по прежней схеме.
- Мощная гроза обрушилась на Алтайский край в ночь на 22 июля - очевидцам удалось запечатлеть эффектные кадры.
- Сразу несколько дорог в Барнауле превратились в реки после мощного ливня. Несколько автомобилей застряли, перестали работать светофоры, встали троллейбусы.
- Тот же мощный ливень обрушился с потолка подъезда в барнаульской многоэтажке. Вода пробила трубу в подъезде и затопила лестничную клетку. В итоге на нижних этажах "пошел дождь".
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