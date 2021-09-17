Что случилось с режиссером Андреем Звягинцевым и почему его ввели в искусственную кому

1 Кто такой Звягинцев?

Андрей Звягинцев — кинематографист, обладатель главного приза Венецианского фестиваля и лауреат Каннского. В 2015 и 2018 годах его номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» за картины «Левиафан» и «Нелюбовь».

Кроме того, в 2019-м драма Звягинцева «Елена» стала единственным российским фильмом, вошедшим в топ мировых фильмов второго десятилетия 21 века — по версии американского журнала Rolling Stone.