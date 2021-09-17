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Жизнь

Что случилось с режиссером Андреем Звягинцевым и почему его ввели в искусственную кому

Российский режиссер Андрея Звягинцев введен в искусственную кому. Рассказываем, какой диагноз ему поставили и каковы прогнозы на выздоровление.

Режиссер Андрей Звягинцев.
Режиссер Андрей Звягинцев.
kinopoisk.ru
1 Кто такой Звягинцев?

Андрей Звягинцев — кинематографист, обладатель главного приза Венецианского фестиваля и лауреат Каннского. В 2015 и 2018 годах его номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» за картины «Левиафан» и «Нелюбовь».

Кроме того, в 2019-м драма Звягинцева «Елена» стала единственным российским фильмом, вошедшим в топ мировых фильмов второго десятилетия 21 века — по версии американского журнала Rolling Stone.

Режиссер Андрей Звягинцев.
Режиссер Андрей Звягинцев.
wikipedia.org
2 Что произошло с режиссером?

В июле его госпитализировали в Федеральный научно-клинический центр (ФМБА), далее — в московскую больницу имени Давыдковского. Врачи диагностировали у Звягинцева 92% поражения легких. Его тест на коронавирус оказался положительным.

3 Почему Андрея Звягинцева ввели в искусственную кому?

В настоящий момент анализы кинематографиста на ковид отрицательные. Тем не менее, состояние Звягинцева остается тяжелым и его ввели в искусственную кому.

Режиссер Андрей Звягинцев.
Режиссер Андрей Звягинцев.
wikipedia.org

Некоторое время режиссер находился на аппарате ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации). Недавно Звягинцева отключили от всех аппаратов жизнеобеспечения и готовятся вывести из медикаментозного сна, отмечает РБК.

Лечится Андрей Звягинцев в Германии. Предполагается, что там же пройдет его реабилитация. По информации издания The Bell, лечение финансирует АФК «Система».

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