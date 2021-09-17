Что случилось с режиссером Андреем Звягинцевым и почему его ввели в искусственную кому

Андрей Звягинцев — кинематографист, обладатель главного приза Венецианского фестиваля и лауреат Каннского. В 2015 и 2018 годах его номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» за картины «Левиафан» и «Нелюбовь».
Кроме того, в 2019-м драма Звягинцева «Елена» стала единственным российским фильмом, вошедшим в топ мировых фильмов второго десятилетия 21 века — по версии американского журнала Rolling Stone.
В июле его госпитализировали в Федеральный научно-клинический центр (ФМБА), далее — в московскую больницу имени Давыдковского. Врачи диагностировали у Звягинцева 92% поражения легких. Его тест на коронавирус оказался положительным.
В настоящий момент анализы кинематографиста на ковид отрицательные. Тем не менее, состояние Звягинцева остается тяжелым и его ввели в искусственную кому.
Некоторое время режиссер находился на аппарате ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации). Недавно Звягинцева отключили от всех аппаратов жизнеобеспечения и готовятся вывести из медикаментозного сна, отмечает РБК.
Лечится Андрей Звягинцев в Германии. Предполагается, что там же пройдет его реабилитация. По информации издания The Bell, лечение финансирует АФК «Система».