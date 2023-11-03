Что стоит сделать, а отчего отказать на Илларионов день - приметы и традиции

Традиции Илларионова дня
На Илларионов день ударяли первые заморозки. Люди готовились к наступлению зимних холодов.
3 ноября люди старались провести дома. Во-первых, из-за размытых дорог. А во-вторых, из-за различных суеверий. Считалось, что в Илларионов день нельзя отправляться в дальний путь, чтобы не накликать беды.
Особое внимание уделяли перекресткам — магическому месту. На них рассыпали крошки, за которыми могли явиться души умерших в образе птиц.
Заморозки, иней.
СС0
Что нельзя делать 3 ноября?
- Не стоит отправлять в дальнее путешествие — в дороге будут преследовать неудачи.
- Запрещено переходить кому-либо дорогу в буквальном смысле — на этого человека можно накликать болезни и неудачи.
- Не рекомендуется поднимать что-либо с земли — можно навести на себя порчу.
- Нельзя в этот день отправляться на охоту — это может плохо закончиться.
Дорога в бору.
Настасья Коваленко
Приметы Илларионова дня
- Если снег на Иллариона падает и не тает, то весной будет много подснежников.
- Выпало много снега – к хорошему урожаю хлеба в следующем году.
- Если стоит ясный солнечный день, скоро похолодает.
- Вечер тихий и безоблачный – следующий день будет хорошим.
- Если воздух теплый, то будет оттепель.