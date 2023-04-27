Традиции на Мартына Лисогона
Святому Мартыну Лисогону молятся об избавлении от болезней, серьезных и хронических, особенно глаз. От вредных привычек и пагубных пристрастий. Также святому произносят молитвы от бедности, голода, разорения.
Хороший день для любви, признаний, предложений, свиданий. Сделать предложение руки и сердца, познакомиться, пойти на первое свидание, съехаться, обручиться — все должно оказаться благополучными, с далеко идущими благоприятными последствиями.
Если у вас есть свой оберег, иконка Ангела-хранителя, семейная реликвия или же просто вещи, которые вы считаете счастливыми, их стоит взять с собой или надеть.
Это поможет в трудных ситуациях, например, если придется спорить, выяснять отношения или же вас попытаются обмануть.
Если ничего из вышеназванного у вас нет, то можно надеть ту одежду, которая вам нравится больше всего, в которой вы чувствуете себя наиболее комфортно и удобно.
Что нельзя делать на Лисогона
- Нельзя обижать лис, охотиться на них. На их стороне 27 апреля Леший или лесной дух. Обидеть лису в такой день — навлечь на себя его гнев, например, заблудиться или навлечь на себя мошенников.
- Нельзя обижать не только лис, но и ворона. Второе название народного праздника «Вороний день». Птицу старались задобрить, специально для нее сварив кашу и отнеся в поле, чтобы она не накаркала ничего плохого.
- Нельзя обманывать, врать, преувеличивать — можно самому пострадать от обмана.
- Если нет уверенности, что вы что-то сможете выполнить, нельзя давать обещания и клятвы — последствия могут быть серьезными, вплоть до крупной ссоры или увольнения с работы.
- Нельзя спорит — может произойти конфликт с последствиями.
- Нельзя стирать вещи жены и мужа вместе. Между супругами может произойти разлад. Вещи детей вместе с родительскими стирать можно.
Народные приметы на 27 апреля
- Теплая погода — в скором времени может похолодать.
- Легкие облака плывут быстрее больших туч — будет дождь или усилится ветер.
- Лягушки квакают — к дождю.
- Облака начинают растворяться, рассеиваться — к сухой, ясной и солнечной погоде.
- Увидеть журавля — к удаче.
- Увидеть двух журавлей — к свадьбе.
- Увидеть целую стаю журавлей — к гостям.
- В березе много сока — к поздней осени.
- Кукушка закуковала — можно отправляться в лес за первыми грибами.
- Вороны на земле сидят — к теплу, а если много летают — к ухудшению погоды и похолоданию.
- Обидеть лису — навлечь на себя гнев Лешего, к обману со стороны мошенников.
- Обидеть ворона — к несчастью в доме.
- Обмануть кого-то — к большим проблемам денежного плана.
- Поспорить — к затяжному конфликту.