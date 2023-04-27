27 апреля — народный праздник Мартын Лисогон и церковный день памяти святителя Мартина исповедника. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Традиции на Мартына Лисогона

Святому Мартыну Лисогону молятся об избавлении от болезней, серьезных и хронических, особенно глаз. От вредных привычек и пагубных пристрастий. Также святому произносят молитвы от бедности, голода, разорения.

Хороший день для любви, признаний, предложений, свиданий. Сделать предложение руки и сердца, познакомиться, пойти на первое свидание, съехаться, обручиться — все должно оказаться благополучными, с далеко идущими благоприятными последствиями.

Если у вас есть свой оберег, иконка Ангела-хранителя, семейная реликвия или же просто вещи, которые вы считаете счастливыми, их стоит взять с собой или надеть.

Это поможет в трудных ситуациях, например, если придется спорить, выяснять отношения или же вас попытаются обмануть.

Если ничего из вышеназванного у вас нет, то можно надеть ту одежду, которая вам нравится больше всего, в которой вы чувствуете себя наиболее комфортно и удобно.

Журавли , Крутихинский район. Апрель , 2020. vk.com/usynovi_zakaznik

Что нельзя делать на Лисогона

Нельзя обижать лис , охотиться на них. На их стороне 27 апреля Леший или лесной дух. Обидеть лису в такой день — навлечь на себя его гнев , например , заблудиться или навлечь на себя мошенников.

охотиться на них. На их стороне 27 апреля Леший или лесной дух. Обидеть лису в такой день — навлечь на себя его гнев например заблудиться или навлечь на себя мошенников. Нельзя обижать не только лис , но и ворона. Второе название народного праздника «Вороний день». Птицу старались задобрить , специально для нее сварив кашу и отнеся в поле , чтобы она не накаркала ничего плохого.

но и ворона. Второе название народного праздника «Вороний день». Птицу старались задобрить специально для нее сварив кашу и отнеся в поле чтобы она не накаркала ничего плохого. Нельзя обманывать , врать , преувеличивать — можно самому пострадать от обмана.

врать преувеличивать — можно самому пострадать от обмана. Если нет уверенности , что вы что-то сможете выполнить , нельзя давать обещания и клятвы — последствия могут быть серьезными , вплоть до крупной ссоры или увольнения с работы.

что вы что-то сможете выполнить нельзя давать обещания и клятвы — последствия могут быть серьезными вплоть до крупной ссоры или увольнения с работы. Нельзя спорит — может произойти конфликт с последствиями.

Нельзя стирать вещи жены и мужа вместе. Между супругами может произойти разлад. Вещи детей вместе с родительскими стирать можно.

Ворон , птица. СС0

Народные приметы на 27 апреля

Теплая погода — в скором времени может похолодать.

Легкие облака плывут быстрее больших туч — будет дождь или усилится ветер.

Лягушки квакают — к дождю.

Облака начинают растворяться , рассеиваться — к сухой , ясной и солнечной погоде.

рассеиваться — к сухой ясной и солнечной погоде. Увидеть журавля — к удаче.

Увидеть двух журавлей — к свадьбе.

Увидеть целую стаю журавлей — к гостям.

В березе много сока — к поздней осени.

Кукушка закуковала — можно отправляться в лес за первыми грибами.

Вороны на земле сидят — к теплу , а если много летают — к ухудшению погоды и похолоданию.

а если много летают — к ухудшению погоды и похолоданию. Обидеть лису — навлечь на себя гнев Лешего , к обману со стороны мошенников.

к обману со стороны мошенников. Обидеть ворона — к несчастью в доме.

Обмануть кого-то — к большим проблемам денежного плана.

Поспорить — к затяжному конфликту.

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