Традиции на Фомиаду Медуницу
Название праздника и христианское, так и народное.
Фомаидой день называют в честь памяти мученицы Фомаиды Египетской, жившей в V веке. А Медуницей — потому что в старину собирали это растение.
Медуницу использовалось в пищу, готовили из нее салаты и заваривали напитки.
Святой Фомаиде Египетской молятся от блуда и греховной страсти, от собственных желаний или от измены партнера.
За медуницей обычно ходили женщины. Для этого надевали тулуп шерстью наружу, чтобы медведь не признал человека.
Если весна выдалась теплой и к этому времени уже появились первые всходы щавеля, его рвали для приготовления блюд — салатов, супов, пирогов.
Что нельзя делать на Медуницу
- Не стоит делать крупные покупки — окажутся неудачными, быстро сломаются и придут в негодность.
- Нельзя флиртовать и заигрывать, изменять — к болезни и проблемам в личной и семейной жизни.
- Не рекомендуется отправляться в дальнюю дорогу или путешествие — в пути будут ждать препятствия.
- Не стоит звать гостей — нежеланные гости весь месяц будут докучать.
- В старину ходили в лес за растением медуницей. Если медуница не нужна, лучше в лес и дикие места не ходить — считалось, что в это время там бродят злые и голодные медведи.
- Сегодня нельзя отлучать ребенка от груди — будет расти слабым.
- У зайцев в этот день именины, потому на них нельзя охотиться и обижать.
- Супругам и влюбленным нельзя ругаться — к проблемам в отношениях и хозяйстве.
- Не стоит носить черную или темную одежду — черный цвет в этот день привлекает нечисть, которая будет всячески вредить.
Народные приметы на 26 апреля
- Распустились желтые первоцветы — к теплым денькам.
- Кукушка кукует — перед продолжительным потеплением.
- Дуб распустился — лето окажется теплым.
- Считалось, что в этот день начинает зеленеть малина.
- Обычно 26 апреля массово вылетают шмели.
- Ива зацвела — заморозки больше не вернутся.
- Вороны сидят на верхних ветках деревьев — к теплу.
- Дождь — погода будет переменчивой.
- Пасмурный день — к жаркому лету.
- Увидеть первые грибы — к скорому счастью.
- Увидеть зайца — к счастью в доме.
- Солнце хорошо пригревает — до конца весны будет тепло.