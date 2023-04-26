26 апреля — народный праздник Фомаида Медуница и церковный день памяти священномученика Артемона Лаодикийского. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Традиции на Фомиаду Медуницу

Название праздника и христианское, так и народное.

Фомаидой день называют в честь памяти мученицы Фомаиды Египетской, жившей в V веке. А Медуницей — потому что в старину собирали это растение.

Медуницу использовалось в пищу, готовили из нее салаты и заваривали напитки.

Святой Фомаиде Египетской молятся от блуда и греховной страсти, от собственных желаний или от измены партнера.

За медуницей обычно ходили женщины. Для этого надевали тулуп шерстью наружу, чтобы медведь не признал человека.

Если весна выдалась теплой и к этому времени уже появились первые всходы щавеля, его рвали для приготовления блюд — салатов, супов, пирогов.

Медуница , растение , природа. СС0

Что нельзя делать на Медуницу

Не стоит делать крупные покупки — окажутся неудачными , быстро сломаются и придут в негодность.

быстро сломаются и придут в негодность. Нельзя флиртовать и заигрывать , изменять — к болезни и проблемам в личной и семейной жизни.

изменять — к болезни и проблемам в личной и семейной жизни. Не рекомендуется отправляться в дальнюю дорогу или путешествие — в пути будут ждать препятствия.

Не стоит звать гостей — нежеланные гости весь месяц будут докучать.

В старину ходили в лес за растением медуницей. Если медуница не нужна , лучше в лес и дикие места не ходить — считалось , что в это время там бродят злые и голодные медведи.

лучше в лес и дикие места не ходить — считалось что в это время там бродят злые и голодные медведи. Сегодня нельзя отлучать ребенка от груди — будет расти слабым.

У зайцев в этот день именины , потому на них нельзя охотиться и обижать.

потому на них нельзя охотиться и обижать. Супругам и влюбленным нельзя ругаться — к проблемам в отношениях и хозяйстве.

Не стоит носить черную или темную одежду — черный цвет в этот день привлекает нечисть , которая будет всячески вредить.

Кролик. Заяц. открытые источники в интернете

Народные приметы на 26 апреля

Распустились желтые первоцветы — к теплым денькам.

Кукушка кукует — перед продолжительным потеплением.

Дуб распустился — лето окажется теплым.

Считалось , что в этот день начинает зеленеть малина.

что в этот день начинает зеленеть малина. Обычно 26 апреля массово вылетают шмели.

Ива зацвела — заморозки больше не вернутся.

Вороны сидят на верхних ветках деревьев — к теплу.

Дождь — погода будет переменчивой.

Пасмурный день — к жаркому лету.

Увидеть первые грибы — к скорому счастью.

Увидеть зайца — к счастью в доме.

Солнце хорошо пригревает — до конца весны будет тепло.

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