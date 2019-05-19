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Жизнь

Что таится в темных водах Телецкого озера под Поклонной сосной

В середине мая сложились почти идеальные условия для съемки под водой Телецкого озера, сообщают в Алтайском биосферном заповеднике. Вода в реках и ручьях-притоках озера очистилась, а видимость в отдельных местах достигает 15−20 метров. Фотографы Роман Воробьёв и Татьяна Клименко показали, что скрывают темные воды Телецкого у Поклонной сосны.

Тайны глубин Телецкого озера.
Тайны глубин Телецкого озера.
Роман Воробьёв и Татьяна Клименко / altzapoved.ru

Поклонная сосна находится недалеко от поселка Яйлю. Это одна из самых посещаемых туристами достопримечательностей. Дерево выросло у самого края воды и много десятилетий «падало» в озеро под собственным весом.

Под водой у самого берега бурно растут диатомовые водоросли, местами видны участки песчаного дна и огромные камни, стоящие на ровном дне. В 150−200 метрах от берега начинается резкое увеличение глубины. Прекрасная видимость в мае этого года и отсутствие поблизости крупных рек дает полное ощущение полета над черной бездной, говорят в заповеднике.

В марте фотографы сняли впечатляющий фильм о зимнем Телецком озере, каким оно предстает по обе стороны льда.

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