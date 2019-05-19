Что таится в темных водах Телецкого озера под Поклонной сосной

Поклонная сосна находится недалеко от поселка Яйлю. Это одна из самых посещаемых туристами достопримечательностей. Дерево выросло у самого края воды и много десятилетий «падало» в озеро под собственным весом.
Под водой у самого берега бурно растут диатомовые водоросли, местами видны участки песчаного дна и огромные камни, стоящие на ровном дне. В 150−200 метрах от берега начинается резкое увеличение глубины. Прекрасная видимость в мае этого года и отсутствие поблизости крупных рек дает полное ощущение полета над черной бездной, говорят в заповеднике.
В марте фотографы сняли впечатляющий фильм о зимнем Телецком озере, каким оно предстает по обе стороны льда.