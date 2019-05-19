Что таится в темных водах Телецкого озера под Поклонной сосной

В середине мая сложились почти идеальные условия для съемки под водой Телецкого озера, сообщают в Алтайском биосферном заповеднике. Вода в реках и ручьях-притоках озера очистилась, а видимость в отдельных местах достигает 15−20 метров. Фотографы Роман Воробьёв и Татьяна Клименко показали, что скрывают темные воды Телецкого у Поклонной сосны.